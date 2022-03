Sombras primitivas directas al infierno

Emilia Pardo Bazán últimamente no hace más que salir en obras de teatro. La escritora es protagonista del monólogo “Emilia”, de Anna R. Costa (hace unos años la programó el Off Niemeyer, pero es un espectáculo que va y que viene al madrileño Teatro del Barrio). Y en “Cigarreras” –el otro día se estrenó su versión en castellano en el teatro Palacio Valdés, en Avilés– sale como narradora omnipresente. En “Los pazos de Ulloa”, el viernes en el Niemeyer, apareció como demiurga, esto es, como creadora divina del curilla don Julián Álvarez (Pere Ponce), el hijo de la cocinera que no ha visto el camino de Dios y que en los primitivos pazos de Ulloa conocerá la senda que le lleve al infierno.

La condesa de Pardo Bazán escribió su novela más preclara en 1886. Lo que ha hecho Eduardo Galán es, a partir de ella, conformar una tragedia perfecta: porque guarda reverenciado tributo a la creación de la novelista, pero también porque sabe bien cómo convertirla en teatro. Y en teatro del bueno. Uno sólo echa de menos al niño Perucho (personaje central de la novela). Galán lo cambia por un foco y por los recuerdos del curilla que, en la novela, recuerda poco. Y ya está: sobre la escena está toda la tragedia, toda la cuestión palpitante, todo ese mundo a oscuras del centro de la Galicia más escondida. Lo mejor de la obra es la obra misma. Y su directora, que ata los asaltos furiosos del marqués (Marcial Álvarez) hasta el momento final, hasta la anagnórisis, porque todo en “Los pazos de Ulloa” es anagnórisis: Perucho, Primitivo, la vida sometida de los siervos, el encargado traidor, la triste Nucha… Cuando todo se descubre, se cae el cielo entero y el curilla se transforma cura. Y uno se siente reconfortado. Se siente menos reconfortado, sin embargo, cuando intenta ver la escena bajo esa iluminación sombría y neblinosa que emborrona la escena, –una sugestiva escenografía maderosa como de cabaña en las montañas– y por los cambios en las convenciones pactadas: el médico borracho pasa a la habitación por un corredor que la separa de la cocina-comedor y luego el marqués se salta el corredor y todo es una unidad escénica. Pero son minucias, la verdad. “Los pazos de Ulloa” es delicia pura.