De “Gilda” a Will Smith

En las memorias que llevan su nombre, Will Smith escribe: “Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”. Siempre pensó que había fallado a su madre, que había sido un cobarde. Un momento de violencia ejercida sobre un ser querido, un estallido de furia esculpido a lo largo del tiempo y escupido a lo bruto en una noche que debería haber sido de paz y después gloria. De injusta gloria, porque el sobreactuado trabajo de Smith es muy inferior al de sus colegas. De alguna forma que solo él sabe, Smith quiso pagar una deuda del pasado con un acto irracional del presente. Demostrar que no es un cobarde. Por más que en las redes sociales haya seres que lo justifiquen, recurrir a la violencia contra un chiste desgraciado de un presentador impresentable es inaceptable. Smith, antes de soltar un discurso patético, puso a hervir su condición de macho alfa como vengador machista y se quemó con la bofetada más famosa del cine desde “Gilda”. Y no se crean lo del arrepentimiento, vean su descorche en la fiesta posterior, y lo orgulloso que estaba su hijo de su “valiente” papá: “Y así es como lo hacemos”.