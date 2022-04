Filósofos y cabestros

El Gobierno cerril acaba de dar luz verde a la desaparición de la Filosofía y de la enseñanza cronológica de la Historia en la ESO. Albricias: al fin van a conseguir que los bachilleres no reconozcan otro clásico que un Madrid-Barça. ¿Qué les importa a estos cavernícolas que los chavales se desentiendan del mito de la caverna, si los quieren en la absoluta oscuridad intelectual, sin capacidad crítica y aborregados, graduados con más calabazas que el huerto de Epicuro?

Es razonable que los mentores de esta educación bajo mínimos detesten a Platón, el pensador que ideó una sociedad justa y civilizada dirigida por filósofos. Estos haraganes de la o con el canuto propugnan que los futuros gobernantes sean analfabetos, un poco más incluso que ellos mismos. Si al sabio virtuoso griego le hubieran nacido hoy y aquí, mil veces preferiría el ostracismo en Siracusa, que en cuestión de despotismo Pedro Sánchez supera a Dionisio I. No le falta razón al académico Pérez Reverte cuando escribe que si alguna vez hay un juicio de Nuremberg sobre los ministros y consejeros autonómicos responsables del exterminio de la Educación en España, van a faltar sogas.

A la puerta de la Academia platónica había una inscripción que rezaba así: “Aquí no entra nadie que no sepa geometría”. Los ideólogos del modelo educativo que propugna este gobierno troglodita adolecen de platonismo: detestan a los filósofos, a los historiadores decentes, a los matemáticos clásicos… Tal vez en su tierna infancia no hayan leído ni a Pinocho, que quiso ir al País de Jauja, donde a los niños les crecían las orejas y se convertían en asnos. Justo el territorio que anhelan estos cabestros intelectuales que van camino de convertir la cultura del país en un erial.