Mallada y les fabes

Estos díes pasaos consagráronse, en Villaviciosa, a mayor gloria de la faba astur. La RTPA dio noticia, por exemplu, de que la Cofradía d’Amigos de les Fabes entregó distinciones anuales, y llamola Cofradía de Amigos de las Fabas, femenín plural inaceptable, por nun decir ofensible, nesi contestu maliayés, más tovía cuando nun cuesta nada comprobar que la citada hermandá, na so páxina de Facebook, usa “fabes”. Tamién visitó la Villa la cabezalera del PP casturianu, Teresa Mallada, y nun sabemos si apartó la vista, enfurruñada con tantu atrevimientu dialectal, del cartel qu’anunciaba, tal cual lo pongo, “XXVIII Xornaes de les fabes en Villaviciosa”. Mallada aprovechó la visita pa denunciar la política de proteción del llobu, por aquello del Pisuerga y Valladolid. ¡O non! Resulta que, detrás del arabismu “al-lubya” escuéndese un helenismu: “lobia”, diminutivu plural de “lobós”. ¡Tras! ¡Ya tenemos el doctísimu filu filolóxicu que siguió la señora Mallada pa cruzar de la botánica a la zooloxía per una ponte de cuatro pilares, cuatro llingües: asturiano - castellano - árabe - griego antiguo. Cierto que’l “lobós” griegu nun tien gota que ver con “lykos” nin colos cánidos en xeneral, pero, “se non è vero, è ben trovato”.

“Faba”, nun-y descubro nada, ye palabra vetusta que sabe a latín, y será por eso qu’a ún-y dexa, na boca, regustu fariñón (que tamién ye términu romanu, como tantos otros qu’arranquen arimando los llabios contra los dientes: el mordiscu guardáu tres del besu, ¿habrá cosa más propia del Imperiu?), pero tampoco ignora usté que les fabes que comíen los romanos nun yeren estes americanes a les qu’agora-yos echamos compangu, sinon les de mayu. Ellos llamaben fabada (“puls fabata”) a una especie de fariñes feches con fabones de mayu. Plinio’l Vieyu cuenta, na so Historia Natural, que los había que condenaben el consumu de fabes porque “mortuorum animae sint in ea”, quier decise, contienen almes de los muertos. Yo soi escépticu, o quiero selo, y niégome a pensar que, cuando meto la cuyar nun platu pote, practico una especie de canibalismu espiritual. Pero sí creo que, siempre que pronuncio la palabra faba, vive na mio boca, resurrecta, la voz de millones de difuntos astures que la pronunciaron dende va más de mil años hasta hoi (“portionem favas […] et sicera”, la so parte de fabes y sidra tenía que-y dar l’abade d’Oubona, en Tinéu, a la xente que llevantaba’l conventu a últimos del sieglu VIII, según dicta la carta fundacional). “No puede ser que el principal enemigo de los productores de faba asturiana sea la propia Administración porque no controla la fauna salvaje”, declaró Mallada en Villaviciosa. Y, pronunciando eses dos sílabes arcaiques, faba, sumábase a los irreductibles defensores de la pervivencia bable, que siempre van tener un sitiu acutáu pa ella. Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste.