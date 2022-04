El modelo Feijóo

El Partido Popular asturiano es consciente de que el liderazgo del gallego Núñez Feijóo es gasolina para la formación. La presidenta asturiana, Teresa Mallada, que ha afianzado una buena relación con el líder gallego durante la azarosa pugna entre Casado y Ayuso que desencadenó este congreso que hoy comienza en Sevilla, ve en Feijóo un aliado para resolver los problemas de Asturias y también un presidente nacional que tendrá especial sensibilidad con aquello que caracteriza al Principado. Se trata en muchos casos de un ADN compartido con el de Galicia: envejecimiento, peso de la gran industria, un medio rural que necesita respiración asistida...

El PP asturiano acude a este congreso extraordinario con cohesión orgánica, lejos de cuitas internas de otros tiempos, con el liderazgo incuestionado de Teresa Mallada que pronto será refrendado en un congreso autonómico que la dirección de Casado había ido postergando.

Se abre una nueva etapa para el PP nacional, pero también para el partido en Asturias, que nunca había obtenido del anterior secretario general, Teodoro García Egea, el entendimiento esperado. No fue una situación singular de los populares asturianos, porque precisamente el malestar territorial con Egea fue uno de los motivos que avivaron la crisis que estalló con el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Precisamente en las características de Feijóo encuentran los populares asturianos el modelo para tratar de ampliar su electorado en las próximas elecciones autonómicas, conscientes no obstante de que el PSOE posee en Asturias mayor fortaleza de la que exhibe en el ámbito nacional. Feijóo no es hombre de eslóganes en redes sociales (él mismo lo dijo en su mitin en Oviedo junto a la presidenta del PP asturiano), sino que defiende la idea de la política construida con sosiego y acuerdos, más allá de los juegos dialécticos. Ha sido, además, un dirigente al que los socialistas respetan: tuvo con él excelente sintonía el expresidente Javier Fernández y Adrián Barbón no oculta sus simpatías.

Por eso el “modelo Feijóo” se convertirá en el referente para un PP que afronta un congreso con cierto aroma de refundación y puesta del contador a cero. Especialmente significativo es que el líder gallego reúna a sus antecesores (Aznar, Rajoy y Casado) con el riesgo que eso supone.

El guion pasa por una despedida cariñosa al hasta ahora presidente y un arranque de capítulo sin heridas en la trastienda. Con un objetivo que Mallada ha perseguido también: reunir a la masa electoral del centro derecha marcando un camino propio ajeno a las estrategias de Vox. Se verá si ese “modelo Feijóo” cala en el PP como lo hace esa lluvia fina que Galicia y Asturias comparten. Tampoco hay mucho tiempo.