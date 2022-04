La apoteosis de Núñez Feijóo

El partido más numeroso e influyente de la derecha celebra el congreso en el que se ratificará, por aclamación, como presidente a Núñez Feijóo y al resto de cargos, carguetes y carguitos, que diría el impar locutor deportivo José María García. Las cosas habían llegado a tal extremo (continuos casos de corrupción, anuncio de venta de la sede de Génova al asociarse a oscuras maniobras de financiación, acusaciones de espionaje entre dirigentes, etc.) que se forzó la dimisión de Pablo Casado y de su colaborador Teodoro García Egea tras un golpe de mano palaciego tan cruel y chapucero como nunca se había visto en la política española desde la Transición, si exceptuamos la dimisión de Suárez en vísperas de un golpe de Estado con altas complicidades aún por aclarar.

Transcurridos unos días del bochornoso espectáculo, del apuñalamiento de Casado, los principales dirigentes del partido coincidieron en opinar que el único hombre que podía rescatar al PP era el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Un político, todavía joven, que podía acreditar experiencia en la cosa pública, y cuatro mayorías absolutas autonómicas. En los comicios del PP para elegir al sucesor de Rajoy, tras la moción de censura que lo descabalgó del poder, el señor Feijóo había renunciado a presentarse y acudió lloroso ante los medios excusándose por su compromiso con Galicia. Un compromiso, sentimental y político, al modo de Julio Iglesias, que mucha gente no entendió. Parecía agotado el impulso para dar el salto a la política nacional, pero los acontecimientos le brindaron una nueva oportunidad. Y esta vez no la rechazó porque prácticamente lo llevaron a hombros hasta su nueva dignidad con el 99% de los votos de la militancia. Un resultado a la “búlgara” como suele decirse de unas elecciones sospechosas de manipulación. Pese a todo, el respaldo sin fisuras de sus conmilitones no le garantiza un aterrizaje pacífico en su nuevo destino. En Madrid, hay un público al gusto taurino dispuesto a pasar de los aplausos entusiasmados y de la petición de orejas a la lluvia de almohadillas y a la bronca con total naturalidad. Debe andarse con cuidado el señor Feijóo. En algunas emisoras de radio y periódicos se prodigaron en críticas feroces contra el que va a ser jefe de la oposición y contra su secretaria general. A la señora Gamarra le llamaron pelota e incompetente y del señor Feijóo se teme que siga una línea parecida a la del señor Rajoy, que al parecer es el culmen de todas las maldades. Partida en tres, (PP, Vox y Cs), la derecha tiene muy complicada su trayectoria hacia un bipartidismo renovado. Vox no le devolverá al PP los escaños y las parcelas de poder que le ha arrebatado. Y Cs se va diluyendo en cada cita electoral. No lo tiene fácil Feijóo. Ya lo dijo Fraga rompiendo papeles cuando la designación de Aznar: “Aquí no hay tutelas ni tutías”. Pues eso.