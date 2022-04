El silencio más fuerte que el ruido

El ucraniano Sergei Loznitsa es el cineasta que mayor elocuencia transmite con los silencios de sus documentales. Las críticas que ha cosechado hasta ahora se deben, sin embargo, a lo que su cine taciturno, extraído de los archivos históricos, no muestra. También es autor de la comedia trágica titulada “Donbass” (2018), una farsa profética sobre lo que vendría a continuación de la guerra en el este de su país. En “The Trial”, del mismo año, reconstruye un juicio espectáculo de la década de 1930; y en “State Funerall” (2019) se basa en material oculto sobre el sepelio de Joseph Stalin, en marzo de 1953. Loznitsa aguarda hasta los rótulos finales para llamar la atención sobre la magnitud de los crímenes del dictador soviético. Pero el hecho de ocultar esta información proyecta verismo y crudeza sobre el desfile continuo de multitudes enlutadas que no sabían o no les importaba saber la verdad mientras despedían al tirano. El contexto es mucho más claro en su último trabajo, “Babi Yar”, el nombre del barranco en las afueras de Kiev donde, en el transcurso de dos días, septiembre de 1941, el ejército alemán masacró a más de 33.000 judíos ucranianos.

Georges Clemenceau, al que no le gustaba hablar más de la cuenta, siempre dijo que manejar el silencio es más difícil que gestionar bien la palabra. Apodado “El Tigre” por su expresividad oratoria, actuaba en cambio con extremada cautela cuando alguien le requería sobre asuntos delicados. Una vez le preguntaron: “¿Qué cree que pensarán los futuros historiadores acerca de algo tan controvertido como quién fue el culpable del estallido de la Primera Guerra Mundial?”. “Lo desconozco”, respondió el político francés, “pero sé con certeza que no dirán que Bélgica invadió Alemania”. Como ocurre con el silencio, que en el caso de los documentales de Loznitsa se convierte en el más sonoro de los ruidos, la palabra certera amplifica la comprensión del mensaje y ayuda a entenderlo como es debido.