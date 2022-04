El empeño de Feijóo

La meta fija de Feijóo está en las próximas elecciones generales. El PP, afirmó de forma rotunda, debe ser lo que siempre ha sido, un partido de gobierno que aspira a grandes mayorías. En un ambiente de exaltación y optimismo, pidió a los congresistas que procuraran no marearse y los emplazó a hacer del PP un partido competitivo. Su propósito, dijo, por encima de dirigir el partido es servir a España. El país, prosiguió, no puede seguir así. Necesita un cambio de rumbo, de liderazgo, de modos y de contenidos. Los españoles lo anhelan y el PP se ofrece para llevarlo a cabo. En las palabras que clausuraron el congreso se escuchó el eco del discurso con el que Felipe González obtuvo un resonante triunfo electoral en 1982.

Feijóo se definió como un político conocido, previsible, que no era ninguna incógnita. Y añadió que es tenaz y no descansará en su afán. Abogó por el entendimiento, pero advirtió de que el PP no dejará de hacer oposición, porque está obligado a ello, ni será el partido que algunos quieren que sea. Su intención es marcar las diferencias con unos y con otros a base de propuestas, puesto que gobernar consiste en saber qué hacer con el poder. Fiabilidad, sentido de estado y política inclusiva, proclamó, es su manera de entender la actividad pública.

Para el PP, seguir la línea trazada por Feijóo no será tarea fácil. La primera dificultad estriba en encontrar el equilibrio entre colaborar con el gobierno y a la vez ejercer la oposición sin renunciar a la victoria en las próximas elecciones. Por otra parte, el PP se enfrenta al desafío planteado por Vox. Feijóo puso énfasis en su fe autonomista y europeísta, distanciándose del partido de la derecha radical sin nombrarlo, pero el malestar social y el desgaste del ejecutivo mantienen por el momento en constante crecimiento el apoyo electoral a Vox, y una mayoría de votantes de ambos partidos se declara partidaria de una aproximación mutua. En la actual coyuntura, prestar ayuda al gobierno presidido por Pedro Sánchez y conseguir que el destino del voto descontento no sea otro partido cuyo éxito reside en la polarización, solo está al alcance de dirigentes capaces de hacer una política muy sofisticada.

Y Feijóo lo es. No solo ha devuelto la confianza a los afiliados y votantes del PP, sino que ha despertado grandes expectativas en la sociedad española. En democracia, las formas son el fondo. Los españoles llevan un tiempo deseando otra política. Ahora podrán elegir entre liderazgos con estilos distintos bien visibles. Feijóo ha cerrado el proceso de su elección con el discurso más rompedor que haya pronunciado un presidente del PP en un congreso del partido. Ha sido una disertación de política con mayúscula, como las que ha venido haciendo en su gira por las autonomías para presentarse a los miembros de su partido. Manifestó su confianza en las posibilidades de nuestro país, garantizó de forma solemne su compromiso con la Constitución e hizo una defensa cerrada de la democracia, el buen funcionamiento de las instituciones y la política dialogante. Si un político se entrega al pueblo con modestia, concluyó, el pueblo te responde.

Feijóo asistió a las sesiones del congreso hundido en su butaca, sin mudar el gesto, adoptando al mismo tiempo la actitud de protagonista y de espectador. Unicamente esbozó una sonrisa con uno de los chascarrillos relajantes que contó Rajoy. Se mostró firme en sus convicciones y confiado. Piensa que los españoles esperan al nuevo PP, casi refundado, como había subrayado en la inauguración González Pons. Esta es mi duda. ¿Seguirá el PP en pleno a Feijóo en esta travesía iniciada en Sevilla? ¿Tendrá el apoyo mayoritario de los españoles? ¿Será un estímulo fecundo para el gobierno y para el PSOE? En fin, ¿ha llegado la hora de volver a la política seria a España?