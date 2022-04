El ensimismamiento y el problema demográfico

He de reconocer que algunas de las manifestaciones del Sr. Izquierdo, Comisionado del Principado para el Reto Demográfico, producen en mí una especie de ternura primero, sorpresa después, asombro luego y cierto grado de estupefacción finalmente.

Porque si ya en su comparecencia en el Senado de hace un mes dejó constancia de cierto ensimismamiento –“la nueva economía debe rescatar las aldeas, en peligro de extinción y escenario alternativo donde ensaya una nueva forma de vida atractiva” y donde es urgente generar “un espacio de respeto, estímulo y oportunidad para las aldeas”–, ahora, leyendo en este diario la reseña de su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias, la ternura se vuelve primero sorpresa y asombro después.

En primer lugar, sorpresa. Dice el Sr. Izquierdo que el nivel de cumplimiento del Plan Demográfico 2017-2027 es del 52,38 por ciento al cierre de 2020, fruto del desembolso de 1.199 millones de euros de los 2.275.325 que en el citado plan se presupuestaban para la realización de las 216 acciones incluidas en 43 medidas, 23 líneas de actuación y siete ejes que en el mismo se proponen; y aunque en la reseña no se dice, supongo que el Sr. Izquierdo habrá detallado en su comparecencia en qué fue invertido ese dinero. Lo asombroso (ahora el asombro) es que habiéndose presentado el Plan en octubre de 2017 y aprobado por la Junta General en febrero de 2019, a los tres años desde su presentación y dos desde su aprobación se haya gastado ya la mitad de lo presupuestado para 10 años.

¿Y cuál ha sido el resultado? Pues malo, muy malo: en dos años (entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2020), Asturias perdió 11.008 habitantes, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que después (o a pesar) de haber gastado 1.199 millones de euros en ese periodo, no se ha conseguido lo que en el Plan se pretendía: constituirse “como un instrumento de primer orden para llevar a cabo la implementación de una serie de medidas orientadas a luchar contra el declive demográfico que padece la Comunidad Autónoma” (página 17). Se podrá alegar que las medidas se toman esperando resultados a medio y largo plazo: pero después de gastar 1.200 millones de euros algo debería empezar a notarse para impedir que este Reto Demográfico sea un reto perdido.

Pero el asombro aún se hace mayor al leer en la crónica firmada por Marcos Palicio que sobre la bajada del millón de habitantes, ya próxima, el Sr. Izquierdo considera que “en realidad no es un abismo. Es una cifra. Lo suyo sería que no bajásemos, pero tampoco podemos saber si Asturias se puede equilibrar también, por ejemplo, con 700.000 habitantes que encuentren aquí una aceptable calidad de vida. Es una apuesta por la calidad frente a la cantidad”. Y añadió sobre esa pérdida de población: “Sé que va a ocurrir, pero no quiero obsesionarme ni que se interprete como una desgracia más para Asturias”.

Ni más ni menos. Resulta realmente descorazonador escuchar que quien está encargado de proponer las soluciones para resolver el problema del declive demográfico de Asturias se resigne al hecho inevitable para él de que va seguir existiendo y no considere una desgracia más para Asturias dicho problema. Y más descorazonador es el hecho de que el Sr. Izquierdo estime que dicho declive podría suponer “una apuesta por la calidad frente a la cantidad”.

Si eso es lo que realmente piensa nuestro Comisionado, es que no ha estudiado a fondo el problema. Porque resulta que de la extrapolación de los resultados de población de los 78 concejos en los últimos años se deduce que en el 2080 Asturias tendrá 670.000 habitantes, y 23 concejos (que ocuparán el 47 por ciento de la superficie de nuestra región) estarán entonces deshabitados. ¿Y de verdad puede creerse que ese hecho puede redundar en una mejor calidad de vida? ¿Podemos prescindir de todos los concejos del suroccidente asturiano sin que pase nada? Y, sobre todo: ¿es social, moral y éticamente aceptable resignarnos a que desaparezca la vida en ellos?

Finalmente, si esa es realmente la actitud de nuestro Comisionado para el Reto Demográfico, este reto será un reto perdido. Y Moal y el resto de aldeas escogidas por él como modelo de desarrollo rural quedarán aisladas como la aldea de Astérix y Obélix; pero no rodeadas de romanos, sino de maleza.