La extraña percepción del tiempo

Hace ahora una semana que durante la noche del sábado al domingo se esfumó una hora. Sin más, como arte de magia. El reloj cambia y el organismo lo nota. Los mamíferos vienen equipados de serie con algo que se conoce como los biorritmos, una especie de termómetro que regula la actividad del organismo. Perder una hora hace que se vuelva un poco loco. Aunque ni siquiera notemos nada raro.

Para muestra, un porcentaje. Hubo un investigador de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que se dedicó a estudiar durante la década de los noventa las posibles repercusiones que podría tener ese cambio de hora. El resultado, sorprendente, fue que el día posterior a que el reloj se comieran esos sesenta minutos, el número de accidentes de tráfico crecía en el entorno del 5%. Puede parecer una correlación un poco arbitraria. ¿A quién se le ocurriría mezclar el cambio de hora con el tráfico? Ahondando en las causas de estos accidentes el investigador llegó a la conclusión de que buena parte de ellos –muy probablemente la inmensa mayoría– habían sido provocados por el cansancio o la fatiga. El cambio de hora había despistado enormemente a la melatonina que es la responsable de regular el sueño.

Esa caprichosa sustancia, la melatonina, tiene por encima al sistema biorrítmico que es el que se encarga de toda la regulación de las horas de sueño y de vigilia –aquellas en las que se está, más o menos, despierto– lo que se conoce como los ciclos circadianos y que para los humanos no tienen más sentido que dormir por la noche. Los cambios de hora –tanto el de invierno como el de verano– también está relacionados con un tipo de depresión, más bien transitoria, que suele durar solo unos días. Y se suele ir con la misma rapidez con la que aparece. Así sin más. Aunque de eso ya les he hablado.

Así que puede resultar más interesante analizar qué es el tiempo, un constructo extraño de definir, y de qué forma influye en nuestro comportamiento. No les voy a engañar la forma en la que el cerebro percibe el paso del tiempo, como lo asimila y lo encaja, es uno de los enormes misterios de la psicobiología. Se sabe que el cerebro tiene varios relojes biológicos, por llamarlos de alguna forma, uno es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y otro la glándula pineal. Se encargan de tareas tan esenciales como el control de los ciclos del sueño y de la producción de ciertas hormonas que influyen de una manera decisiva en la forma en la que nos comunicamos con el mundo. Sin embargo, no hay ninguna parte del cerebro que se encargue de procesar lo que podríamos definir como el tiempo subjetivo. Ese que hace que el reloj vaya más rápido de lo normal cuando nos estamos divirtiendo o que, todo lo contrario, no avance cuando lo estamos pasando mal o estamos nerviosos. El psicólogo catalán Ramón Bayés ha estudiado lo que llama como reloj emocional –muy parecido al subjetivo– y es el autor de eslóganes tan rompedores como que la felicidad y la muerte tienen en común la ausencia del tiempo cronométrico. Puede ser.

Trabajar durante muchas horas o hacerlo en una situación sometida a un gran estrés, por ejemplo, hace que esa percepción subjetiva del tiempo se altere. También provoca que la glándula suprarrenal libere una hormona llamada cortisol que acaba por debilitar la salud física y metal.

A finales de la década de los 70, pero perfectamente vigente aún, los psicólogos John Darley y Daniel Batson realizaron el que quizás sea el mejor experimento para explicar cómo cambia nuestra percepción del tiempo y cómo influye en nuestro comportamiento, aunque su idea era la de estudiar la conducta altruista. A un grupo de seminaristas (63) del Princeton Theological Seminary se les dividió en varios subgrupos y se les encomendó varias misiones. Todos tenían que ir a dar una charla con la peculiaridad de que para hacerlo tenían que atravesar el campus universitario. Pero a unos se les dijo que iban pelados de tiempo, otros que no iban tan mal y a un tercer grupo que tenían todo el tiempo del mundo para llegar (más o menos). A mitad del camino había un hombre tirado en el suelo quejándose y tosiendo sin parar. Fueron estos últimos los que en mayor proporción (más de la mitad de ellos) se pararon a echar una mano; mientras que solo un 10% de los que iban apurados lo hicieron. Cuestión de prioridades y de tiempo.