La revolución tranquila

Si los planes de Alberto Núñez Feijóo se llevan a término, el Partido Popular afrontará tras el congreso de Sevilla una relevante transformación identitaria. La intervención del flamante presidente de los populares, con ese aire de “hombre tranquilo”, ha supuesto el compendio de un nuevo horizonte para el partido con bastantes elementos llamativos, dejando claro que se establece un punto y aparte, pero sin abrir un capítulo rupturista. Más bien, Feijóo actualiza el ideario popular, lo aleja de debates artificiosos e introduce la serenidad del sentido común.

Con el hundimiento de Ciudadanos, los populares han dejado de sufrir el constreñimiento que padeció Casado, atrapado a ambos lados por dos fuerzas dispuestos a fagocitarlo, y Feijóo parece comprender que el camino de crecimiento de su partido está no tanto en tratar de ganar ese espacio que queda a la derecha, en Vox, como en conquistar el amplio margen que existe en el centro. Hasta los socialistas del viejo PSOE extendió Feijóo sus lazos. El voto que engorda a Vox procede mayoritariamente de ciudadanos enojados con algunas decisiones de fundamento ideológico del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Feijóo, muy a la gallega, hace lo contrario que Sánchez cuando Podemos era una amenaza para el PSOE. El líder socialista incrementó el giro a la izquierda de su partido. Feijóo, amplía el espectro centrista del PP confiado en que los votantes de Vox terminarán volviendo a la opción ganadora.

Pero no por ello ha dejado el gallego de marcar las diferencias con Vox, irreconciliables y que distinguen inequívocamente a los populares de los de Abascal: el respaldo al estado de las autonomías y el compromiso europeísta. Feijóo lanza al PP a una nueva etapa de mayor reconocimiento de la pluralidad autonómica, pero sin menoscabar la identidad de partido nacional. Devuelve a los populares la fe en una victoria y los impulsa a perseguir en el plazo de año y medio (titánica tarea) una mayoría suficiente para arrebatar el gobierno a los socialistas. Lo ha dicho claramente: no quiere cálculos de posibles alianzas para sumar mayorías, quiere una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

El reto es enorme, pero la música abre la posibilidad de una nueva etapa en la política española, alejada de los extremismos, la tensión permanente, los eslóganes de tertulia televisiva en que se convirtió a partir del año 2015. Núñez Feijóo no dudó en reiterar las referencias a la “política adulta” y pidió poner fin a debates estériles en los que salvo matices hay un consenso social unánime, como la igualdad o la condena del terrorismo. Alejó al PP de los discursos más casposos, defendió la familia del tipo que sea, y logró hilar un “credo” propio que aun enraizando en los fundamentos ideológicos de los populares ofrece una óptica de diversidad, sosiego, seriedad y diálogo. No en vano, la primera parte de su discurso ya como presidente fue una suerte de letanía sobre aquellas cuestiones en las que el Gobierno de Sánchez tendrá el apoyo leal del PP.

Feijóo ha huido de la dicotomía, del inmovilismo antagónico en que se ha instalado la política española en los últimos años, con el objetivo de poner fin a la fragmentación y propiciar el regreso del bipartidismo hegemónico. Ha hecho que el PP salga sobrerevolucionado en la carrera hacia las elecciones generales de 2023, consciente de que un liderazgo fuerte en el PP minará votantes a Vox, puestos a preferir en las urnas una victoria clara que desbanque a Sánchez.

Como anécdota significativa, la elección de “People have the power”, de Patti Smith como canción “oficial” del congreso. La cantautora la creó para impulsar la protesta en Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam, y también fue utilizada en 2004 por el candidato demócrata John Kerry (cantada por Bruce Springsteen). Fue himno de campaña de los verdes norteamericanos de Ralph Nader, se cantó en Palestina, en el conflicto contra los israelíes y en Grecia ante las medidas de la troika comunitaria. Se considera expresión del poder de la voluntad popular en democracia. Es más de izquierdas, sí. Y tras ella, con Feijóo en el escenario, los compromisarios gallegos lograron que el plenario se arrancase con “A Rianxeira”. Curiosa amalgama; pero la idea es un poco así: que añadir no implica tener que excluir.