Dos bofetones al barbonismo

Después de cada calma sobreviene una tormenta. Tras el plácido congreso de la FSA, de baño y masaje y tumbona para el líder de los socialistas asturianos, dos rabiosos aguaceros han nublado el horizonte del barbonismo. Los militantes de Gijón y Llanes han dado un bofetón al oficialismo digital y puesto de manifiesto que gobernar el partido sin atender a la disidencia conlleva riesgos que se cobran un precio elevado. ¿Y ahora qué, señor fiscal?

Nadie piense que las victorias de Monchu García y de Antonio Trevín eran inesperadas. El gijonés, que entiende de baloncesto, sabía que le aguardaban bloqueo y continuación, pero decidió jugar al ataque y cosió a su contrincante a triples. El ganador basó su éxito en una campaña inteligente y activa, mientras su oponente se durmió en los laureles de la complacencia de los apoyos explícitos de su alcaldesa y su presidente regional. Y el sábado se comió un mate “in you face”.

Respecto a Trevín, jubilado de tantas tareas políticas y reconocido tozudo, no va a descansar hasta cerrar el círculo y recuperar la alcaldía de Llanes. Muchos sabían hace meses que iba a optar a las primarias llaniscas. La FSA o no se quiso enterar o miró para otro lado y no tuvo mejor ocurrencia que poner enfrente un candidato con menos gancho que un matadero de cerdos en Mauritania. Menospreciaron a Trevín, viejo zorro o Dorian Gray al que la política le rejuvenece. Y va camino de la alcaldía, como chaval con zapatos nuevos.

Moraleja del fin de semana político: la palabra de Barbón no va a misa en algunas agrupaciones locales, ni siquiera en la más poderosa. No toda la militancia comulga con los designios de la superioridad ni dice amén cuando acaba la misa.