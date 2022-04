En una guerra híbrida, como la que se está desarrollando en Ucrania, el choque convencional entre fuerzas armadas es solo uno de los frentes a considerar. En una sociedad de la información como la nuestra, la guerra de propaganda –junto a la cibernética, la económica y la diplomática, entre otras– adquiere cada vez más relevancia, buscando convencer a propios y extraños tanto de las bondades de quien la decide ejecutar como de las maldades del oponente. La destrucción de ocho depósitos de combustible de la empresa pública rusa Rosneft, cerca de Bélgorod es un buen ejemplo.

Ubicados en suelo ruso a unos 40 km de la frontera con Ucrania, esos depósitos –con una capacidad total de 2.000 m3 cada uno– suponían un activo importante para el suministro a la región y para el desarrollo de las operaciones militares en el Donbás. Según la versión rusa, lo ocurrido es el resultado de un ataque ucraniano llevado a cabo por dos helicópteros de ataque Mi-24 Hind, volando a baja cota para no ser detectados por los radares, en una acción que supondría un audaz ejemplo de la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas. Por su parte, las autoridades de Kiev ni admiten ni desmienten su participación.

Dilucidar quién ha sido finalmente el ejecutor de la destrucción no es tarea sencilla. No es tan extraordinario que Ucrania haya logrado, en un vuelo de no más de 25 minutos entre ida y regreso, un golpe de estas características, dejando en ridículo a un Ejército ruso que demostraría su incapacidad para defenderse de incursiones en su propio suelo. En Bélgorod la pasada semana se registró la misteriosa explosión de varios depósitos de munición que, ahora, podrían acabar siendo actos de sabotaje o la acción de un comando ucraniano infiltrado sin dejar huella.

Pero también tiene cabida la hipótesis de que se trata de una acción de falsa bandera, ejecutada por Rusia, con la intención de dotarse de nuevos argumentos para redoblar el esfuerzo militar contra su vecino, galvanizar a su población y a sus tropas y empañar la imagen de Kiev a escala internacional. En este caso, no deja de ser un tanto chocante que Moscú decida castigarse a sí mismo eliminando un combustible que necesita diariamente.

La historia de las guerras está llena de casos que desafían nuestras convicciones más sólidas y nos obligan a considerar hasta lo que a primera vista puede parecer irracional. Y para evitar perderse por completo en el intento por interpretar y asignar responsabilidades es necesario asumir que todos los actores planifican y ejecutan una propaganda de guerra en la que lo fundamental es tratar de determinar quién dice qué, a quién y con qué intención. De momento, sobre todo en los círculos de opinión occidentales, se está dando por supuesto que todo lo que presenta Moscú es falso y, por el contrario, todo lo que emite Kiev es verdadero. Como si no hubiéramos aprendido nada de lo ocurrido en Irak y otras guerras en las que la realidad ha sido recurrentemente tergiversada.