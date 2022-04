El miedo es el mensaje

Saúl: “Siempre fue así y siempre lo será. Cuanto más miedo tiene la sociedad, más fácil de manejar y domesticar es. Así que siempre que veo las noticias me pregunto si detrás de tanta desdicha, tanto horror y tanto error no hay intereses ocultos de todo tipo y condición para mantenernos a todos con el alma en vilo ante la vileza desparramada por doquier. Nada es más destructivo a la larga que el miedo. Nada daña más nuestras defensas, nuestras certezas, nuestros anhelos. Lejos de ayudarnos a combatirlo desde la mesura, la inteligencia y el sentido común, los distintos poderes (económicos, políticos y los que nunca salen de las sombras) se esmeran para que pensemos que nuestra seguridad depende de aceptar rendiciones frente a las injusticias, renuncias de nuestros derechos fundamentales y resignación ante las inmundicias del mundo: la triple R de la ruina social. Nos meten miedo desde que nacemos y no lo dejamos atrás durante el resto de nuestras vidas. Como alternativa nos ofrecen la distracción de un entretenimiento vacío en cualquiera de sus formas (televisión basura, adicciones que deforman nuestra libertad individual, acopio insensato de cosas que no necesitamos, religiones que juegan con nuestra ansia de eternidad) y cuando es necesario ponernos a todos contra la pared surgen las hostilidades al más alto nivel, las crisis que siempre arrastran a los que menos tienen, las guerras prefabricadas, el terror movilizado por seres inhumanos. Miedo al desempleo, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a la maldad errante, miedo a plantar cara a los injustos, miedo a decir lo que pensamos y miedo al final. Quisiera ser una excepción, ojalá me atreviera a intentarlo, pero tengo demasiado miedo a perder lo poco de valor que tengo y quedarme solo con lo impuesto”.