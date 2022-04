El ser humano no aprende de la historia

Cuando el pasado 24 de febrero Rusia atacó Ucrania, sentí la misma consternación de miles, quizás millones de ciudadanos en el mundo. Se confirmó el peor de los escenarios, y lo que parecía imposible para los tiempos que vivimos, sucedió. Claro que acontecimientos así no se producen de un día para otro, porque se cuecen a fuego lento en los fogones del tiempo y, previamente, ocurren hechos a los que no damos suficiente importancia.

En el año 2016 estuve en Rusia unos cuantos días, los suficientes para observar algunos hechos que me llamaron poderosamente la atención. Por un lado, un culto excesivo a la persona de Putin, que se manifiesta en la multitud de artículos de toda índole con su imagen: vajillas, tazas, ropa, llaveros, etc. (como buen narcisista, convencido de la trascendencia de su paso por este mundo, con su cara apareciendo por cualquier esquina); por otro lado, también me extrañó la añoranza que manifestaban algunos rusos de la Rusia zarista, de aquel imperio que abarcó grandes extensiones de los continentes europeos y asiático. En ese contexto, sobresalía también la admiración por el último zar, Nicolás II, a quien la iglesia ortodoxa rusa, en un Concilio Episcopal celebrado en el verano del año 2000, elevó a santo, al igual que a toda su familia: la zarina, su hijo y sus cuatro hijas; todo ello, a pesar de la polémica que se suscitó y de que la vida de Nicolás II no fue precisamente ejemplar. En todo esto percibí una mezcla de nostalgia y orgullo de otros tiempos que parecían lejanos.

También me sorprendió la grandiosidad en algunos lugares de Moscú, no tanto por grandes, como porque parecía que trataban de imitar a las grandes urbes cosmopolitas de los países occidentales más conocidos. Tanta inmensidad y boato me dejaban un poco perpleja y me hacían pensar qué había detrás de todo aquello.

En estos días, me vienen a la memoria con nitidez las preguntas que me hice en alguno de aquellos momentos: “¿En qué va a parar todo esto?, ¿cómo es posible que un país, que hasta hace poco ha vivido en un régimen comunista, parece que haya olvidado su pasado más reciente y sólo quiera volver a la etapa anterior?, ¿de qué sirvió el sacrificio de millones de personas que entregaron su vida en aquel proceso de cambio?”.

Cuando regresé de aquel viaje, sentí una profunda decepción ante el ser humano que no aprende nada de su historia y comete los mismos errores una y otra vez. Ahora, en este presente oscurecido por la locura megalómana de un sociópata, entiendo que el caldo de cultivo para lo que sucede en estos días se venía preparando mucho tiempo antes, al igual que pasó con Hitler en su momento y pasará con cualquier otro.

Los líderes narcisistas están siempre apoyados por sociedades o grupos que también lo son y que proyectan en ellos sus propias ambiciones y sus sueños de grandeza. Son sociedades que hipertrofian al individualismo y se alejan de los intereses de la colectividad; por tanto, son el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de políticas populistas que levantan fronteras y excluyen a los que no pertenecen al mismo grupo. Y este fenómeno, que viene de las últimas décadas, está tomando dimensiones alarmantes y está influyendo en todos los ámbitos de la vida. Por eso, no es de extrañar fenómenos como el que vivimos estos días, con un gobernante que se siente llamado, en su delirio megalómano, a cambiar el rumbo de su país y recuperar el pasado glorioso, a costa de lo que sea, aunque ello conlleve la muerte de miles de inocentes, porque algo que también caracteriza a este tipo de individuos es su condición de sociópata, unida inevitablemente al narcisismo.

Nadie sabe por dónde van a ir los acontecimientos de este desatino. De momento, lo que sí sabemos es que hay cientos de miles de personas que están viviendo un infierno y que han visto como, de un día para otro, sus vidas han dejado de ser tal como las conocían hasta ahora. Y no debemos caer en ese error tan habitual en los humanos –que no aprendemos nada de la historia– de que esto no tiene que ver con nosotros porque sucede muy lejos. En este mundo global que hemos creado, el aleteo de una mariposa puede provocar un tifón a miles de kilómetros, pero el de ésta puede provocar un verdadero tsunami que ponga patas arriba la vida tal como la hemos conocido hasta ahora.