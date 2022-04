Y la montaña parió un ratón: la Aldea 0

El parto de los montes es el título de una fábula de Esopo. Es breve, pero de gran mensaje. Relata cómo los montes presentan signos de estar a punto de dar a luz, sembrando el pánico entre quienes los escuchan y, después de ofrecer esas señales tan inquietantes, acaban pariendo un ratón.

La fábula, respondiendo al significado que le es propio, contiene una enseñanza o consejo moral y se refiere a aquellos acontecimientos que se anuncian a bombo y platillo y acaban siendo insignificantes, cuando no grotescos e irrisorios.

Estoy seguro de que los sufridos habitantes del mundo rural saben que me estoy refiriendo al Proyecto Aldea 0. Después de tres años de gestación con un gasto de dinero público difícilmente cuantificable, pero a buen seguro cuantioso, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, con la complicidad del Comisionado para el Reto Demográfico, ha dado a luz una chapuza, una ofensa, un ataque al sentido común del mundo agrícola y ganadero. Hay que tener mucho cuajo para presentar a bombo y platillo un proyecto meramente teórico, alejado de la realidad que pivota sobre Porrúa, Asiegu, Pion y cómo no, Mual, pueblo por el que el Comisionado evidencia una inclinación especial que no debería pasar desapercibida.

Las necesidades del mundo rural brillan con luz propia, sobran agoreros, sobran especuladores, sobran funcionarios con afán de protagonismo, sobran florituras. El mundo rural necesita acciones concretas, urgentes, tangibles. Los que quieran especular, los que quieran ensayar, los que quieran teorizar, tienen la Universidad como marco adecuado para ello. La legislatura se acaba y el puesto de Comisionado en el que habíamos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en que fuera capaz de diseñar un plan pegado al terreno, un plan que diera respuesta a los problemas del mundo rural, se ha limitado a hacer buena la fábula de Esopo.

Con este tipo de actuaciones se está abonando el caldo de cultivo adecuado para que los partidos rurales crezcan como setas y rompan el monopolio de los partidos tradicionales. Ese será el único camino de acabar con la indolencia de este gobierno, con la ineficacia, con las promesas incumplidas. Si las circunstancias acompañan y el voto de estos partidos emergentes es decisivo, que lo será, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa las exigencias del mundo rural; será el momento de adoptar medidas concretas y eficaces que sirvan de verdad para luchar contra el despoblamiento y acabar con los charlatanes de feria que ni saben, ni contestan.

Desde la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR), mostramos nuestra más enérgica oposición a este proyecto, por irreal, por especulativo y por ineficaz, además de evidenciar nuestro más absoluto descontento porque nuestras parroquias, “forma tradicional de convivencia y asentamiento de la población asturiana”, no hayan sido consultadas en la elaboración del mismo. Por eso y por su falta de adecuación a la realidad es un plan condenado al fracaso.