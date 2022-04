Lo que tardaremos en saber

A pesar de que la inmediatez que nos proporcionan los medios de comunicación y las redes sociales nos hace creer que sabemos todo sobre lo que ocurre hoy en Ucrania, hay muchos aspectos que, de momento, siguen en la sombra. En algunos casos, esa realidad esquiva viene determinada por el empeño de unos y otros para confundirnos sobre lo que realmente está pasando. Valga como ejemplo la masacre en Bucha, con Moscú tratando de presentarla como un montaje ucraniano y con Kiev insistiendo en que es un caso más de la inhumanidad de las tropas invasoras. Afortunadamente, son muchos los testigos de lo que ha ocurrido y más pronto que tarde será posible determinar con precisión la responsabilidad de cada cual, sin que eso quiera decir, como nos enseña la historia, que de ello se derive una condena efectiva contra sus perpetradores.

En otras ocasiones el desconocimiento responde a una deliberada intención de ocultación, procurando que el enemigo no sepa a qué se enfrenta. Sorprende, por ejemplo, el magnífico rendimiento de las fuerzas armadas ucranianas en el campo de batalla, no solo soportando los ataques sino incluso siendo capaces de contraatacar exitosamente. Cabría recordar que esas tropas no se distinguieron precisamente en 2014, cuando Rusia tomó Crimea y parte del Donbás con sus “hombrecillos de verde” y las milicias separatistas que muy pronto pasaron a controlar directamente. Y de ahí que Moscú, en un monumental fallo de sus servicios de inteligencia, haya cometido el error de pensar que la invasión iba a ser un paseo militar.

Para explicar su alta operatividad actual, sin olvidar nunca la importancia del factor humano y su moral de combate, no hay más remedio que volver la mirada hacia aspectos que aún nos resulta imposible calibrar en su justa medida –pero que ya podemos adelantar, a la espera de que más adelante conozcamos los pormenores– que explican en buena medida el sonoro revés del aventurerismo militar de Putin. Por un lado, hay que contar con las labores de instrucción y asesoramiento prestadas desde hace tiempo por efectivos estadounidenses y de otros países occidentales, mejorando sustancialmente la capacidad de planificación de la defensa y ejecución de operaciones combinadas aeroterrestres, al tiempo que han permitido mejorar el funcionamiento de la cadena logística.

Igualmente relevante es el despliegue, desconocido en detalle pero seguramente muy relevante, de medios de ciberdefensa para evitar que los rusos pudieran desbaratar el funcionamiento diario de las infraestructuras esenciales, lo que ha redundado en la moral ciudadana, en la medida en que han podido seguir con sus vidas. Y del mismo modo hay que calcular que Ucrania está contando con un considerable apoyo exterior en el terreno de la guerra electrónica, impidiendo que Rusia haya dejado ciegas a las autoridades y a los mandos ucranianos para poder conocer lo que pasa en cada rincón del país, para poder dar a conocer al mundo sus posiciones –ganando por goleada la batalla del relato– y dando las órdenes oportunas a sus unidades sobre el terreno.

A todo ello hay que sumar el suministro exterior de inteligencia y armas, aunque en este último caso nunca se haya atendido las demandas de Zelenski. Sin todo ello, Ucrania, en solitario, no habría llegado hasta aquí.