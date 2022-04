Una alcaldesa que no sabe y derechos secuestrados

La alcaldesa de Xixón, Ana González, ha contradicho a su concejal de deportes, burlándose de él: “Quizás no lo sepa, pero habrá piragüismo en el Piles”. Pues doña Ana se engaña y la engañan. Sostienen ella y el equipo redactor de la modificación del río que podrá haber piragüismo en las últimas aguas, cerca de la desembocadura, sin poner ningún tipo de barreras para aumentar el caudal o contener la crecida.

Temo que doña Ana se ha asomado poco a orillas de El Molinón. El Piles es poco más que un regato sin agua en marea baja. Y en mareas altas, depende. En primer lugar, de la hora en que se produzcan. En segundo lugar, del estado de la mar. Con mar torpe o vagamar, las olas sobrepasan La Guía, arrastrando cualquier embarcación que se atreva a echarse al agua. De modo que habrá piragüismo, según. Habrá que consultar las tablas de mareas, los pronósticos de la mar, y, acaso, a doña Ana y a los redactores del plan, que tanto saben.

En otro orden de cosas, me llama la atención la simpatía que despiertan las acciones de los transportistas. Porque no es que ejerzan su legítimo derecho a la huelga, sino que impiden el derecho de miles de ciudadanos a ganar su jornal. No es que impidan el abastecimiento de los supermercados, tienen paralizados los puertos y las rulas, han obligado a cerrar o paralizar su actividad a miles de empresas, causan perjuicios multimillonarios.

Por ir a lo minúsculo y poco visible. Mi vecina. Una mínima tienda de apenas diez metros cuadrados. Pasó más de una semana con las cajas de fruta vacías, amén de otros productos. “No sé para qué abro. No tengo casi qué vender. Y, sin embargo, a finales de mes tengo que pagar, como siempre: la luz, que se me disparó, autónomos, los impuestos en su momento…”

¡Tantos derechos secuestrados!