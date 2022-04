Gran jugada, aunque solo a corto

Aunque haya sido buena noticia el logro para la Península de la insularidad energética, liberándonos de un sistema de precios que nos llevaba camino del desastre, a medio y largo plazo los estatutos especiales no ayudan en el trabajoso proceso de la unidad europea. La insularidad lograda, por justificada que esté –y lo está– no deja de ser una especie de Brexit de la energía (¿energexit?) y a los países europeos menos ricos nunca nos interesará que nuestro vagón se descuelgue del convoy, por mucho que cueste mantener su ritmo. Por otra parte ese tipo de grandes pulsos a la Unión no son fácilmente repetibles, provocan desgaste y consumen una oportunidad. Es entendible que Sánchez haya echado el resto en una jugada táctica tan necesaria, pero en el tapete se ha quedado sin banca. Conviene saberlo para no llamarse a engaño cuando, una vez solventada la factura eléctrica, nos pasen otras.