Píldoras obvias, obviamente

“Nunca hablo de los árbitros y no voy a perder esa costumbre por este imbécil”. Aquí tienen una divertida ejemplificación de la figura retórica conocida como lítotes, litote, litotes o atenuación, debida al entrenador de fútbol liverpuliano Roy Atkinson. El Diccionario la define como “expresión en la que el hablante, sin decir todo lo que quiere expresar, hace comprender su intención, y se realiza generalmente negando lo contrario de lo que se desea afirmar”. O sea, una lítotes es el arte de decir lo que se quiere decir sin decirlo expresamente.

---

Leo unas declaraciones de José Luis Garci: “Tenemos miedo a todo: al contagio, a la guerra, a una catástrofe mundial. Todo depende de que un loco apriete un botón. ¿Sabes lo que yo recomiendo? Que se vean comedias. A Spencer Tracy, a Woody Allen. Son tranquilizadoras, son mucho mejor que un psiquiatra. Recomiendo a la gente que se refugie en la risa. La risa existe: es algo extraordinario y beneficioso para el alma. Hollywood da una especie de serenidad en una época convulsa”. ¿Se acuerdan del personaje Jorge de Burgos, para quien la risa era anatema? Una parte de mí reclama que escriba sobre los desastres de la guerra, sobre esta huelga, aquel paro patronal, sobre las pestes y otras inflaciones… que renuncie, en una palabra, a hacerles pasar a ustedes un rato divertido. Decido no hacerle caso. Un estupendo geriatra que lucha contra el deterioro cognitivo en el Hospital Monte Naranco trataba hace años de amargura crónica a una paciente cuyo único alimento audiovisual residía en los programas que acumulasen más muertes horripilantes y anunciaran mayores catástrofes apocalípticas. Al finalizar la consulta y mientras le rellenaba las recetas, la conminó: “Y, por favor, no me vea solo esas cosas. Escuche también ‘Los 40 principales’, querida señora”.

---

Obviamente, la palabra del año es “obviamente”. La dicen, obviamente, grandes y chicos en todas las ocasiones, obviamente. Obviamente, no siempre se usa como expresión de asentimiento o confirmación, pues, obviamente, se tropieza uno con ella en el hablar cotidiano sin que, obviamente, signifique siempre que algo es obviamente muy claro o que no tiene dificultad. Por ejemplo, si digo que “obviamente, todos los perros ladran”, está mal dicho, obviamente, pues hay perros mudos, obviamente. Obviamente, el adverbio “obviamente” es una muletilla calcada del inglés, obviamente. ¿Queda obviamente claro que detesto esa palabra obviamente? Obviamente, Brel me mira estupefacto.

---

Qué barbaridad, qué coincidencia. ¿Creen ustedes en las casualidades? Yo, tampoco. Leo en mi butacón frente al Cantábrico el “Atlas de infortunios en el mar” de Cyril Hofstein, apasionante regalo. Al llegar a uno de sus capítulos, me va viniendo al recuerdo la espeluznante “Narración de Arthur Gordon Pym”, que Edgar Allan Poe inventara y escribiera en 1838 (ojo al dato), donde cuenta la tragedia de la ballenera “Grampus”, en la que se había embarcado como polizón Richard Parker (nuevo ojo al dato). Tras naufragar el barco, el joven intruso propone a sus tres compañeros de balsa, como único medio para sobrevivir alguno, hacer un sorteo, asesinar al perdedor y comerse los otros la carne del muerto. Es Richard Parker quien pierde y a quien canibalizan. En 1884 (atención: 46 años después de Poe), el pequeño yate “Mignonette”, con cuatro hombres a bordo, navegaba también hacia el sur cuando una ola gigante lo golpea en la proa y lo hunde. Los náufragos sufren horribles penurias en una balsa hasta que deciden hacer un sorteo, asesinar al perdedor, etcétera. Así hacen. Es un grumete quien pierde y a quien canibalizan. ¿Su nombre? Se llamaba Richard Parker, como el personaje de la ficción anterior de Poe.

---

Uso dos palíndromos de mi amigo invisible, quien me anuncia que va a pasarse enseguida a los calambures o juegos de palabras, ya un tanto cansado de su ingenio palindromático o palindrómico. Uno muy chiquito, solo de 10 caracteres: “¿Átomo o mota?” Y el segundo, solo con uno más: “Saetas ateas”.