El miedo y el asco

Estaba en el cine, viendo una versión de “Los pájaros” en la que las aves habían sido sustituidas por moscas. Miles de millones de moscas se posaban en las manos y en el cuello y en el rostro de los protagonistas, que manoteaban inútilmente, pues por cada cien de las que se desprendían aparecían otras mil. Eran tantas que el cielo se oscurecía. Se colaban además por cualquier rendija de la casa resultando imposible de todo punto huir de ellas. Desperté hecho polvo por la experiencia y lo primero que vi cuando fui a la cocina para prepararme un café fue una mosca que no me atreví a matar. Le abrí la ventana y le pedí cortésmente que saliera, a lo que accedió de inmediato.

Tengo un gran respeto por las moscas, a las que considero los ángeles de los pobres. Conviví con ellas de pequeño, pues en mi casa abundaban. Estaban hasta en la sopa, dicho sea de modo literal, y no nos daban tregua. Eran, junto a las hormigas, lo único gratis que quedaba a nuestro alcance. Los niños las utilizábamos como juguetes biológicos, pero nuestros mayores jamás nos llamaron la atención por ello, pues carecían de la sensibilidad animalista actual. En la casa en la que veraneo, que se encuentra en el campo, abundan las moscas, pero yo vivo en mi dimensión y ellas en la suya. No les permito entrar en la cocina y lo saben, o parecen saberlo, lo cierto es que no entran. Muchas caen en las abundantes telas del jardín, siendo devoradas enseguida por las arañas; a otras las atrapan las lagartijas, que se las tragan enteras; también son un manjar para las golondrinas, que las cogen al vuelo. Tienen, en fin, muchos depredadores, por eso hay pocas con relación a las que nacen.

Telefoneé a un amigo que es productor de cine para proponerle una versión de “Los pájaros” como la del sueño, pero la descartó enseguida, no por terrorífica, dijo, sino por asquerosa. De modo que los pájaros dan miedo y las moscas dan asco. Tenemos los sentimientos muy bien clasificados, sabemos dónde está la frontera entre el pánico y el vómito. Pero a mí las moscas me dan más miedo que asco. Como todos los seres de este mundo, tienen su encanto terrorífico, solo hay que buscárselo.