El tamaño sí importa

Los precios no engañan. Quien engaña es el tamaño. O la cantidad. Hace tiempo que funcionan comercios con precios más bajos de marcas conocidas por el gran público. La marca es correcta pero el tamaño o el peso está disimulado, no es el que piensa uno en un principio, en una primera mirada. Así, buscas un producto, miras el precio y te parece más barato que el del comercio que frecuentas. Pero puedes no darte cuenta de que el precio es menor porque el tamaño o el peso también es menor. Es lo que empieza a ser conocido como “reduflación”, digamos que la “tendencia” de ciertas empresas a disminuir o reducir el tamaño o la cantidad de determinados productos pero manteniendo el mismo precio.

La costumbre es mirar el precio –un 65% de los consumidores se fija más en los precios y las promociones y menos en otros detalles, según un estudio de Aecoc, la asociación de fabricantes y distribuidores–, también los ingredientes y si su composición es conveniente, saludable o perjudicial para tu organismo. Lo que muchos consumidores pueden pasar por alto con frecuencia es el precio por kilogramo, por litro o por tamaño. No lo especifican en algunos establecimientos y la primera impresión que uno se lleva si no comprueba este baremo suele ser penosa, porque no es lo que vio en su primera mirada.

En la etiqueta que figura en la estantería del comercio puede figurar el precio por unidad, por kilo, por litro o por tamaño. También puede mencionar el precio del producto sin especificar en el tamaño o peso a qué corresponde ese valor. En cumplimiento de las normas europeas las etiquetas deben especificar los datos correspondientes a su valor real. Es decir, no solamente el precio y procedencia del producto exhibido sino también su valor real: el precio del kilo, del litro o del tamaño estándar de la materia en venta. Por ejemplo, bajo el precio de un paquete de galletas ha de figurar el valor del kilogramo de esas mismas galletas. Porque el tamaño del paquete puede llevar a engaño. Unos cincuenta gramos en un kilo en ciertos productos pueden representar una diferencia notable de valor.

El envase puede ser el mismo aunque el producto interior sea diferente. Si el comprador se fía solamente por el envase puede resultar confundido. Si lleva más cantidad, la oferta se resalta; si lleva menos no. En el peso, número de unidades o cantidad líquida puede haber una disminución que no se comprueba en una primera vista. Y en artículos caros la confusión puede ser notable. Por consiguiente, lo que conviene es revisar no solamente el precio sino comprobar la cantidad contenida en el envase –950 gramos, por ejemplo, no son un kilo– y revisar el valor según el peso o la medida correspondiente. De este modo se comprueba lo que empieza a conocerse por reduflación.

El sistema ya se utiliza en algunos comercios especializados en precios bajos, ciertos establecimientos que no trabajan con menor margen de beneficio del que sería más habitual. Son tiendas que llenan sus estanterías de productos de marcas conocidas pero que suelen expender productos más baratos sin que el cliente vea a primera vista que el envase es un “pelín” más pequeño. El sistema es un reclamo para un comprador de última hora, sin tiempo para fijarse en el producto. Ante la tendencia detectada por Aecoc, de comprar menos o dirigirse a los productos de marca blanca, los fabricantes buscan una empatía para que el consumidor no abandone su marca, pero no anuncian las reducciones en las medidas.

La “reduflación” triunfa porque la mayoría –un 84%– de los productos de compra cotidiana, la carne y los pescados, las verduras y frutas, los lácteos, aceites y muchos artículos de higiene y limpieza, estudiados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han subido en una media de más de un nueve por ciento respecto a hace un año. El dicho popular ya razonaba sobre el duro a cuatro pesetas.