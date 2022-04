Una escuela en crisis para analfabetos digitales

Con la desaparición de la mano de obra intensiva, clásica de las sociedades esclavistas, apareció el maquinismo que fue desplazando puestos de trabajo no cualificado y creando otros nuevos. La revolución agrícola por sistemas de producción en rotación en el siglo XVIII, dio paso a la iteración de la primera revolución industrial en el siglo XIX: la industria minera, la industria siderúrgica y la industria del transporte con el resurgimiento de la máquina de vapor. El siguiente cambio tecnológico que revolucionó tanto las calles como las fábricas fue la aparición de la electricidad, lo que duplicó y triplico de habitantes las ciudades. Durante estas fases industriales se requirió una fuerte carga de trabajo con continuas adaptaciones a las necesidades. Muy pocas profesiones consiguieron mantenerse activas a lo largo de la historia obligando a abandonar oficios tradicionales por otros de nueva creación. La aparición de la clase media a mediados del siglo pasado, con capacidad de gastar y de tirar de la economía, trajo consigo un incremento del nivel cultural medio. Actualmente lo que se nos viene encima es la sociedad técnica que acapara la capacidad productiva y que se está imbricando en todos los sectores económicos de cualquier país avanzado y también en los no tan avanzados. Los trabajos más demandados son ya los relacionados con el desarrollo de las tecnologías que necesitan talento y preparación. Lo que es evidente es que una sociedad robótica requiere más especialistas técnicos y menos peones sin cualificar: el fin del proletariado. El degradado sistema educativo (sin algoritmos, sin regla de tres, sin números romanos, con historia sesgada y con “filosofía para animales”), que porta en un brazo el catecismo laico y del otro la ingeniería social del mínimo esfuerzo, convertirá la mediocridad en una virtud, y llevará a los jóvenes sin opciones de competir en el mercado global, al cainismo ideológico y al salario social. Un sistema éste ideado para ese “lumpen proletariado” que hará que mucha juventud, mayoritariamente concentrada en el área urbana, caiga en las garras de la comodidad, la desgana y el conformismo. Ser empleable será muy costoso. Menos trabajos y más complejos. La brecha social será bastante más acusada a la actual entre quienes tienen conocimientos tecnológicos y los que sólo aportan fuerza de trabajo sin cualificar (los analfabetos del futuro: los prescindibles). Los nuevos tiempos harán que la fuerza de trabajo la ejerza la automatización: los robots y la inteligencia artificial. Se generará el producto interior bruto fundamentalmente por la tecnología. El analfabeto del próximo futuro sabrá descifrar, sumar y restar, y poco más, y manejar el móvil con cierta destreza, pero con dificultades para aprender y exprimir conocimientos. Nadie se librará de las claves de la interpretación digital para encontrar la compleja relación de raciocinio de este mundo virtual. El “copia y pega” de la información manoseada de internet será la norma de la masa que no tenga capacidad proactiva ni creativa. Generaciones con demasiados analfabetos, eso sí, portando móviles en sus manos y cuya mayor preocupación será el tener el móvil cargado. Tatuaje electrónico o chips bajo la piel con un “neuro-corte” que conecte la mente con Google, lo que aportará infinidad de información a tiempo real, pero insertará control mental a cambio del conductismo humano. Un mundo feliz de realidad virtual interactuando como avatares en el espacio del “metaverso”, dicen, “y no tendrás nada”. La era que se presenta pretenden que sea de neoesclavitud digital, de pensamiento dirigido, de extrema competencia global, y donde las tecnologías digitales están omnipresentes y la inteligencia artificial crece a medida que crece la información que tienen de las personas. Los jóvenes que estén a salvo de la nueva transformación social tutelada con dosis de mensajería permanente y lemas manipulados, serán aquellos que no pierdan la virtud de saber, pensar, cuestionar y decidir por ellos mismos en libertad con vocación humana. Aquellos que atesoren tesón y aprendizaje como factor diferenciador para evitar que le extirpen la mente y el alma, y poder así, capitalizar las oportunidades que el nuevo mundo ofrece.