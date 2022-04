Nuevamente es noticia el cáncer de próstata

(Conversación entre amigos)

–¿Te has enterado de la última?

–¿De qué tenía que haberme enterado?

–De que Louis van Gaal padece cáncer de próstata.

–¿El entrenador de fútbol?

–Ese mismo. Se encuentra en tratamiento con radioterapia, según él mismo ha comentado.

–Bueno, ten en cuenta que es el tumor maligno urogenital más frecuente entre los hombres. En España se estima que en 2020 aparecieron 35.126 nuevos casos, lo que supone el 22% del total de nuevos cánceres en varones.

–Caray…, ¿y se puede diagnosticar tempranamente?

–Pues mira, en la actualidad y en nuestro país, en el momento del diagnóstico del cáncer de próstata el 71% de los hombres tienen más de 65 años y un 4% se diagnostica con enfermedad diseminada, es decir, con presencia de metástasis.

–Oye, y tanto que se habla de los chequeos prostáticos, ¿de verdad son útiles?

–Mira, Antonio, estos chequeos que mencionas pretenden obtener un diagnóstico temprano con el fin de intentar disminuir la mortalidad y aumentar la calidad de vida del paciente. No obstante se ha de efectuar un estudio individualizado para evitar los sobrediagnósticos y tratamientos innecesarios.

–Van Gaal dice en una entrevista que hoy en día se muere poca gente de cáncer de próstata, pero no sé yo…

–Hombre, hoy en día, la supervivencia a los cinco años del diagnóstico es del 84,6%, es decir, que se ha triplicado en los últimos 15 años. Ello se debe a que los tratamientos son más eficaces al ser diagnosticados más tempranamente.

–Oye, Fernando, tú que sabes, ¿y cómo se llega al diagnóstico del cáncer de próstata?

–Pues, fundamentalmente mediante la historia clínica asociada a la determinación del PSA, que es la sustancia específica de la próstata y que se obtiene en un análisis de sangre. Esto lo complementamos con la exploración física y la ecografía.

–¿Y con una ecografía se ven las células tumorales?

–No, ni mucho menos. La ecografía nos va a orientar sobre el tamaño de la próstata, hacia dónde crece, si tiene un comportamiento obstructivo a la salida de la orina…, y, en ocasiones, se pueden observar zonas sospechosas de tumor que obligarán a realizar una biopsia.

–¿Y no hay otro sistema que no sea la biopsia?

–A día de hoy, el diagnóstico de certeza se realiza mediante la demostración de la presencia de células malignas, y esto sólo se puede realizar mediante la biopsia prostática.

–Pero he oído hablar de una resonancia especial…

–Sí, seguramente te refieres a la resonancia magnética nuclear multiparamétrica. Pero esta técnica, que da una buena definición de las imágenes del tejido prostático, no define bien la presencia o no de células malignas, pero tiene mucha utilidad cuando en un varón existen dudas de si repetir, o no, una biopsia.

–¿Y a van Gaal se lo habrán detectado a tiempo?, quiero decir, ¿se podrá curar?

–Pues no sé a ciencia cierta en qué estadio se encontrará él, pero en la actualidad la inmensa mayoría de casos de cáncer de próstata se diagnostica en estadios iniciales, mientras que solo el 5-10% corresponde a casos avanzados en el momento del diagnóstico. Y en los estadios iniciales, el cáncer de próstata es curable en la gran mayoría de casos. Eso sí, el tratamiento ha de ser personalizado.

–Vamos, que, ante síntomas urinarios el varón debe de acudir a su médico, es lo que vienes a decirme.

–Correcto. Así evitaremos sustos y resolveremos los problemas con más facilidad. Y todos tranquilos.

–Bueno, pues esperemos que van Gaal tenga suerte.

–Eso es, confiemos en que se lo hayan diagnosticado a tiempo y el tratamiento, por tanto, sea curativo.

–Óscar…, ¿vienen esos cafés?