Opacidad pandémica

La normativa sanitaria próxima a entrar en vigor NO recomienda (salvo en los colegios) la supresión de las mascarillas, solo apela a la responsabilidad del ciudadano para usarla o no en cada circunstancia. Con un centenar de muertos al día en España hay en esa decisión, digámoslo claro, un abandono por los poderes públicos de sus deberes en materia de salud, pero asumamos (pues no queda otra) que en bien de la economía general se traslade a los segmentos de población más vulnerables –personas mayores y/o con factores de riesgo asociado– un peligro adicional y las decisiones de autoprotección. Ahora bien, toda decisión propia en materia de salud debe ser informada, y hoy no es fácil conocer al día la expansión de la pandemia en cada territorio, ni la gravedad y la mortandad por segmentos de edad. Quien no vea en ello una inmoral estrategia de opacidad está ciego.