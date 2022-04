Razones para tener pesadillas

Ocurrió durante el confinamiento y, en menor media, está volviendo a pasar. En los días de encierro hubo quien soñaba más de la cuenta, que tenía pesadillas constantemente o sueños que podrían calificarse de “raros”. Los refugiados de la guerra, por ejemplo, también están experimentando esa ansiedad durante las noches. Lógico. Pero, como el ser humano es un animal social, muchos también, por pura analogía y afinidad con lo que ven en la televisión, están experimentando esas pesadillas recurrentes.

El caso es que el mundo de los sueños continúa siendo un misterio, no está claro la razón por la que soñamos durante las noches. Y, mucho menos, es casi imposible conocer el significado de esos sueños, por mucho que algunos autores superventas se empeñen. Incluso Freud, cuyo gran superventas fue un libro que se titulaba “Cómo interpretar los sueños”, pero si lo que buscan es eso, interpretar lo que están soñando, no se acerquen a ese volumen o saldrán mareados.

Sí que hay alguna que otra teoría con cierta consistencia que intenta explicar la razón por las que tenemos pesadillas. Una de ellas es la conocida como teoría de la simulación de las amenazas en los sueños, el nombre ya asusta un poco. Dice esta teoría que el trabajo clave de los sueños es el de hacer simulaciones de escenarios que nos podamos encontrar en la vida real. Escenarios, evidentemente, amenazantes. Hay de todo, persecuciones, caídas desde lo alto de un edificio, monstruos inclasificables... En los sueños no hay filtro alguno. Por lo general todos siguen un guion muy parecido.

La teoría la formuló hace ya algo más de dos décadas Antti Revonsuo, un neurofisiólogo finlandés, que descubrió que, prácticamente, la totalidad de los escenarios de los suelos de los adultos tienen lo que se conoce como un escenario amenazante. Sería algo así, salvando las enormes distancias, como estar dentro de un simulador en el que aprendemos a manejarnos en la vida real. El problema es que el “hardware”, lo que viene siendo el ordenador, es nuestra cabeza.

Entre las bases sobre la que se sustenta esta teoría está, por ejemplo, el hecho de que aquellas personas que realmente han sufrido un hecho traumático y sufren lo que se conoce como estrés postraumático (EPT) son más propensos a formarse estos escenarios amenazantes durante sus sueños. Por si la amenaza vuelva. Para ir sabiendo cómo actuar. Como si fuera una especie de ensayo.

La explicación más extendida es que soñar con situaciones que dan miedo suele hacer que consigamos procesar las emociones para que la reacción del cuerpo no sea tan intensa en el momento de la verdad. La teoría de Revonsou ha encontrado su respaldo en una investigación realizada en la Universidad de Ginebra y liderada por Lampros Perogamvros que llegó a la conclusión de que una cantidad moderada de miedo durante los sueños suele ser útil para tener unas respuestas emocionales mejores durante la vigilia. Es decir, cuando se está despierto.

La pandemia disparó las pesadillas y dejó también un campo extensísimo para la investigación. Está comprobado por diversos estudios que durante los primeros meses de la pandemia el número de pesadillas se disparó. Y el gran protagonista de ellas era la propia pandemia, y todos los escenarios inciertos que se estaban abriendo en aquel momento. Los que durante aquella época sufrieron un mayor estrés eran también los que solían tener un mayor número de pesadillas y de dificultades para dormir. La teoría de los escenarios y todo el resto del nombre rimbombante que iba detrás cobró fuerza durante aquellos meses.

Otra cuestión curiosa, es que hay personas que suelen hablar en sueños. Seguramente que han oído la expresión en alguna ocasión, no es ninguna figura retórica. No tiene nada de raro ni de anormal. Puede estar determinado por causas genéticas, aunque los orígenes no están del todo claros. También influyen las causas ambientales, como haber dormido poco, el consumo de alcohol, el estrés, la ansiedad o la depresión pueden provocar este tipo de episodios, generalmente breves. Por regla general no se dice nada mientras se habla dormido. El contenido de las palabras suele ser aleatorio, sin ningún sentido. Y decodificarlo es prácticamente imposible.