La zarzuela según Rodrigo Cuevas

El XXIX Festival de Teatro Lírico Español trajo el viernes el espectáculo “Barbián” de Rodrigo Cuevas en colaboración con Fernando Carmena. Cuevas canta, baila, narra y dramatiza. Tal es la pasmosa facilidad con la que Cuevas despliega todas estas facetas que el público inmediatamente se entregó al artista.

Nos tiene el ovetense acostumbrados a espectáculos donde su carisma inigualable hace de hilo conductor de su actuación. En este caso se juntó con los grandes de la zarzuela: Penella, Chapí, Sorozábal o Chueca, compositores de las piezas escuchadas en un espectáculo que presentó una cara diferente de la zarzuela. La música de los márgenes, de los apartados, de quienes no conformaban parte del relato oficial, pero sostenían el modo de entender el arte y la cultura. El músico los cantó con mimo, con ayuda de Frank Merfort, Richard Veenstra y la Capilla Polifónica “Ciudad de Oviedo” a los que se sumó el espectacular vestuario de Constantino Menéndez.

Se convirtió el escenario del Filarmónica en un lugar desde el que repensar la zarzuela. Una actuación que propone observar el teatro lírico español desde un punto de vista actual, mezclando la música de los maestros del siglo pasado con sonoridades modernas e instrumentos electrónicos, y con la realidad social de estas convulsas décadas del siglo XXI que vivimos. Esta combinación mantuvo al público atento durante toda la representación, estallando en aplausos en cada ocasión que se presentó. Cuevas interpretó chotis, jota o tonada. Hizo convivir estos estilos en su propuesta y los combinó de un modo convincente. Recorrió con pasmosa facilidad un país fértil en propuestas musicales, presentando la diversidad cultural sin la cual no se entiende el rico patrimonio que tenemos hoy en día.

Aunque el espectáculo fue un continuo homenaje y reivindicación a esa “otra” música del pasado, el mejor homenaje estaba entre el público. La mismísima Lilián de Celis ocupaba una butaca del teatro y con la mención del protagonista de la noche no dudó en levantarse a aplaudir tras una interpretación de un cuplé que Cuevas reconoció haber aprendido de la asturiana. El éxito de la velada fue evidente con la ovación de un público que había llenado la sala. En este caso, no solo medimos el éxito por la calidez de los aplausos, sino por el entusiasmo de una leyenda que estaba sentada entre la audiencia y que no dudó en unirse al cálido homenaje que el público de su ciudad natal dio a Rodrigo Cuevas.