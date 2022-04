Enfócame la competencia

Por fin veo la cara a una de las siete personas redactoras de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), octava ley educativa en nuestros 40 años de democracia. ¿Acaso cada gobierno no puede tener la suya propia como legado juguetón para fardar, mientras que a la comunidad educativa que le vayan dando? En España, de pactos de Estado, nada. Aquí, cada presidente a marcar paquete educativo. Pues bien, la coautora antedicha se llama Elena Martín y es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Complutense. Ya participó en la redacción de la Logse y ya la cosa futura no pinta bien a juzgar tan solo por ese neoespañol neopedagógico neocondescendiente con que nos martiriza en una entrevista que concedió a Ignacio Zafra. Tan solo, digo: no me meto a fondo en las modificaciones curriculares porque el cardiólogo me tiene prohibidos los sobresaltos.

Reconoce Martín que el profesorado "está muy cansado por la pandemia". ¿Se le aliviará, entonces, de burocráticos trabajos? Ni pensarlo, muy al contrario: "ahora se les pide un nuevo esfuerzo enorme". Está la cosa difícil, sí. Máxime "si le sumamos una presión de tiempos". Aparte de que no sé qué es una "presión de tiempos" (¿será "apremio" o "urgencia"?), todo parece indicar que el neomantra que todo lo va a solucionar es repetir y repetir "enfoque competencial". Ignoro también lo que es enfocar una competencia, solo sé que tiene que "cuajar", según Martín. Pero ese sintagma "viene a solucionar problemas que ellos y ellas han identificado en las aulas", duplicidad de género que no había usado, poco hacía, al hablar de "los docentes". Pero el lenguaje de nuestra catedrática se viene arriba: "La lógica de los elementos generales del currículo (…) ya cae sobre la propuesta del área o la materia". Lógica de elementos generales que caen sobre propuestas: qué barbaridad, a saber qué significará. Sin embargo y además de enfocar competencialmente, la planificación del curso que viene sea más fácil solo con que "los equipos directivos envíen a cada docente su documento con la parte del currículo que afecta a su área o materia para que lo lean". Y si, además de esa ojeadita, "da tiempo a hacer una reunión de ciclo, de departamentos o etapa", oyes, miel sobre hojuelas, bro, man, cool. Y ya vamos haciendo cumbre neoparlera, a base de sumar infinitivos vacuos y el neoinevitable "desde": hay que saber "qué tipo de personas queremos contribuir a desarrollar desde la escuela" (¿no sería lo correcto "en la escuela"?). Y sigue la cosa como una neopeli neobélica: habla Martín de "la competencia como movilización de saberes" (¡Dios nos asista, los saberes se movilizan!) y de que "el informe PISA ha lanzado un discurso" (¡Estamos perdidos, nos lanzan discursos los de PISA!). Ahora, vamos a ver lo que pasa cuando un profe o una profa les digan a los papis lo que ejemplifica doña Elena Martín: "Tu hija, en competencia comunicativa, está en nivel competencial uno". Cuidadín, que igual le dan un Will Smith por faltarles. Pero nada, seguimos para bingo con la Lomloe. Lean los títulos de Elena Martín y sus compañeros redactores, y háganles caso. Yo solo he conseguido llegar a doctor en Filología y a catedrático de Lengua castellana y Literatura, a escribir cientos de artículos y unos cuantos libros sobre estos asuntos, a dar clase ("poner clase", decía un entrañable bedel) medio siglo entre particulares, colegios concertados, enseñanza pública… a conferencias, coloquios, cursillos, charlas y mesas redondas… O sea, que quienes saben son Martín & Cía, que si no y además los tildarán a ustedes en las redes sociales de machirulos, viejunos, heteropatriarcales y pollasviejas −o sus equivalentes femeninos si los hubiere−, y demás cosas igual de feas que, al parecer, se llaman las neogentes en las redes y entre sí, según me informan quienes las frecuentan. A mí, con que me enfoquen la competencia, voy que chuto.