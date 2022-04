“Héroes” del emprendimiento

Es cierto que, desde un punto de vista económico, cualquier acción dinamizadora que logre estimular la actividad económica se puede considerar como emprendimiento. Si además tiene una relación directa, o se puede definir como variable o variables susceptibles de ser medidas y cuantificadas, estas pueden ser incorporadas a modelos económicos que expliquen su comportamiento y su relación con respecto a otras variables económicas relevantes. Esto permite que formalmente se integren en estrategias de desarrollo diseñadas al efecto, con el objetivo de estimular la economía. También facilita el diseño de medidas de política económica a cualquier nivel y desde cualquier enfoque (territorial, sectorial...). Además, se posibilita su seguimiento en la consecución de objetivos y al análisis del impacto conseguido. Es decir, permite la aplicación del método científico al estudio y desarrollo del emprendimiento como motor de crecimiento socio económico.

Pero una visión excesivamente genérica de lo que denominamos emprendimiento, que de modo transversal considere un análisis multidisciplinar y conjunto de los problemas a abordar, en cierta medida conveniente, también tiene como contraprestación la posible falta de concreción, y se corre el riesgo de desvirtuar el sentido del término y el fondo del asunto.

Y en algunos entornos o contextos esto ha ocurrido y está ocurriendo. Especialmente acrecentado por la banalización excesiva a la que nos aboca la sociedad hiperconsumista en la que nos hemos convertido, donde los mercados globales desplazan no solo a los locales, sino a la cultura o culturas de las que se nutren para su conformación, y que entiendo deberían seguir existiendo para darle sentido a cualquier acción globalizadora del tipo que sea, que no puede sino conformarse como una red de nodos con características propias y claramente definidas, aunque los principios generales y básicos deban ser comunes.

Cuando una palabra se pone de moda y se difunde de forma masiva, pervirtiendo el término, distintas visiones o interpretaciones empiezan a circular. Y digo esto porque emprendimiento, emprendedor o emprendedora, son términos que se asocian a triunfo, mérito y beneficio social. A mi entender, en ocasiones (y enfatizo, solo en ocasiones) sobrevalorados. Tiende la sociedad actual tanto a encumbrar en exceso, como a denostar en exceso, y esta es una apreciación personal, aunque no individual, ya que me consta que es ampliamente compartida por otros muchos. Se corre, por tanto, el riesgo de incluir en lo superfluo términos de peso e importancia, por un juicio excesivo, ya sea a favor o en contra, y de generar una visión sesgada, que suele tener un interés dudosamente legítimo, o al menos alejado del bien intencionado.

Siempre me pareció, especialmente desde mi juventud, cuando estaba muy de moda promocionar libros, no sé si más por venderlos que por difundir la cultura y la intelectualidad, que aquellos que lo hacen de forma genérica, valorando la lectura de los libros por sí misma, deberían mejor promocionar solo los buenos libros, considerando su contenido y discriminando así los malos, en base a un juicio sobre su calidad. Las ideas y contenidos de muchos de ellos son poco o nada recomendables, y por supuesto los libros deben ser apropiados al intelecto del lector, para no “pasarse de frenada” o “morir de éxito”.

Eso de leer por leer podría tener sentido en los tiempos donde dominaba el analfabetismo, al ser considerada una técnica fuera del alcance de muchos, o para niños que deben practicar para empezar a dominar dicha técnica, pero, siendo generalistas, podemos decir que lo importante de un libro es lo que expresa y como lo expresa, por lo que se debería discriminar para no meter a todos en el mismo saco. Las diferencias son notables. Pues lo mismo con muchas otras cosas, entre las que considero que se encuentran los emprendedores y las acciones de emprendimiento. Hay de todo, buenos y malos. Y entiendo que deberíamos separarlos a la hora de caracterizarlos.

Pero hoy día parece que cualquiera que monte un negocio, por ruinoso que sea, pasa a ser “emprendedor”, lo que viene a entenderse a veces como sinónimo de héroe nacional, y no digamos ya si además se le puede poner algún “apellido” de tipo “rural” o “emprendedora”. Como si fuese algo extraño o excepcional que algún residente en el medio rural, o alguna mujer, cree y gestione un negocio o lidere una acción de emprendimiento, algo que llevan haciendo de una forma u otra, en función de las circunstancias, a lo largo de la historia, sin ninguna diferenciación en cuanto a calidad con cualquier otro, sea “urbanita” u hombre. Algo insustancial al efecto.

La conversión de acciones elementales en heroicidades solo las desvirtúa en origen para acabar banalizándolas.

Y la mejor forma de dar la importancia que se merece el término en cuestión es ajustarse a la realidad con base objetiva, si es posible científica y cuantitativa, ya que las acciones con base económica y social son susceptibles de ello, permitiendo así su posterior contraste y validación. Distinguiría siempre entre buenos emprendedores, malos emprendedores y emprendedores a secas, siendo otros calificativos como los antes mencionados meramente circunstanciales. Se limitaría así la capacidad de dar publicidad barata por parte de algunos ámbitos, especialmente el político, pero quizás así podrían empezar el “largo” camino hacia la credibilidad y el rigor, que falta les hace.