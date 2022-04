Una aventura por el clima

Mi aventura en la investigación comenzó de manera fortuita. Siendo sincera, durante los cinco años que estuve cursando Ingeniería Química no se me había pasado por la cabeza la idea de hacer un doctorado, y creo que tampoco tenía demasiado claro en qué consistía el trabajo de investigadora. Pero aquella tarde de septiembre, lo que sí tenía claro era que había terminado una etapa, por fin era ingeniera química, y se abría ante mí una incertidumbre muy grande. Hasta entonces mi etapa formativa había seguido un plan naturalmente prefijado donde quizás la mayor decisión había sido la elección de la carrera universitaria. No me sentía preparada para dar el salto al mundo industrial y siempre había sentido el gusanillo de “irme fuera”, también por lo que había vivido en el entorno familiar, así que quizás este era el momento. Sin embargo, un anuncio en el panel de la Facultad de Química, ofertando una beca para hacer la tesis doctoral en el INCAR, cambiaría mi vida, y lo digo en mayúsculas porque ese anuncio determinaría mi vida profesional pero también la personal.

La investigación me atrapó desde el primer día. Desde luego no es un trabajo convencional y mucho menos rutinario. Por eso, unos cuantos años después de ese día en que vi el anuncio, tras un doctorado y un periplo por el extranjero, sigo aquí en el INCAR, desarrollando investigación en el campo de la energía y el medio ambiente que me apasionan, y enfrentando pequeños retos cada día.

La energía está estos días ocupando un papel muy destacado en los medios, ante la subida exponencial de los precios de la luz, el gas y los combustibles, acrecentada por la invasión rusa de Ucrania. Además, por primera vez, Europa afronta una transición energética que está motivada por criterios medioambientales, con el objetivo de alcanzar la ansiada neutralidad climática en 2050. Sin embargo, el último informe publicado el pasado 4 de abril por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), dependiente de Naciones Unidas, indica que al ritmo actual condenaremos al planeta a un aumento de la temperatura media de 3,2 grados para finales de siglo. En este sentido, la ciencia y tecnología tienen mucho que decir en la mitigación del cambio climático. Aunque muchos consideren que se trata de tecnoptimismo, creo firmemente que es posible un desarrollo tecnológico sostenible y para contribuir a ello estamos, entre otros, los investigadores.

Las energías renovables, el hidrógeno e, incluso, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), ocupan habitualmente titulares en prensa y ya forman parte de lo cotidiano. España se enfrenta a una transición energética sin precedentes, con una apuesta decidida por la reducción de las emisiones de carbono y la generación de energía renovable. El sector energético tiene mucho trabajo por delante y, si bien es indudable el despliegue de las renovables en los últimos años, el ritmo de implantación sigue siendo insuficiente para cumplir los objetivos comprometidos para 2050. La realidad es que el mundo está quemando más combustibles fósiles que nunca. Se requiere, por tanto, un cambio de lo que se ha denominado paradigma, principalmente en los países desarrollados que han abusado de un modelo de consumo insostenible.

Desde hace más de quince años, en mi grupo de investigación en el INCAR desarrollamos investigación en campos como las tecnologías de captura de CO2 y la generación de hidrógeno renovable utilizando biomasa (residuos biomásicos, biogás, bio-aceites) como materia prima. La biomasa ocupa un papel destacado como energía renovable y dado que también puede contribuir a la seguridad del suministro energético, se ha convertido en un elemento importante en política energética, medioambiental y agrícola. Desde el punto de vista medioambiental contribuye a la reducción de emisiones de CO2, por la sustitución del uso de combustibles fósiles y por la valorización de determinados residuos biomásicos generadores de emisiones difusas (p.ej., emisiones de metano de residuos ganaderos), aprovechando así las biomasas autóctonas y contribuyendo a convertir residuos en recursos. Además, suponen un impacto positivo en la gestión de los ecosistemas, reduciendo, por ejemplo, los incendios forestales mediante una gestión sostenible de los montes. Por tanto, la biomasa garantiza un modelo socioeconómico de desarrollo sostenible y contribuye activamente a mitigar el cambio climático. Puestas sobre la mesa todas las bondades de la biomasa es necesario puntualizar, sin embargo, que las tecnologías de utilización de biomasa están poco explotadas todavía.

Por ello, me gustaría destacar el papel de la investigación y presentar el trabajo que estamos desarrollando en mi grupo sobre hidrógeno sostenible a partir de biorrecursos. Se trata de una línea de investigación que aborda la producción de hidrógeno renovable, mediante gasificación de biomasa o reformado de bioaceites y de biogás, con captura integrada de CO2, que se enmarcan dentro de los procesos conocidos en inglés como “sorption enhanced”. Los distintos proyectos que hemos desarrollado nos han permitido validar la tecnología mediante la experimentación a escala de laboratorio y el análisis termodinámico del proceso, alcanzando rendimientos de producción de H2 superiores al 90%, acompañados de purezas de H2 por encima de 99% en volumen.

El hidrógeno se considera el vector energético limpio del futuro, ya que es un portador de energía que puede generarse a partir de fuentes renovables, lo que también contribuirá al despliegue masivo de éstas. A nivel mundial, se espera que aumente considerablemente la demanda de hidrógeno renovable en los próximos años, en paralelo al avance en el desarrollo de las pilas combustible. Sin embargo, el 96% de la producción actual de H2 se obtiene de fuentes no renovables, esto es, combustibles fósiles, con las consiguientes emisiones de carbono. Por tanto, para que la Economía del Hidrógeno sea una realidad, es imprescindible que la producción del mismo sea barata, accesible y sostenible, que es un término mucho más realista que el más extendido renovable. En el contexto asturiano, con disponibilidad de recursos biomásicos, el desarrollo de la tecnología que proponemos posibilitaría una producción distribuida de hidrógeno verde.

Y me gustaría terminar haciendo un pequeño homenaje a todas esas grandes mujeres investigadoras que me precedieron, porque sin ellas, hoy probablemente no estaría escribiendo estas líneas. La ausencia de referentes femeninos en los libros de texto y los estereotipos influyen en que las niñas no se animen a cursar carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es fundamental fomentar las vocaciones científicas en las niñas promoviendo iniciativas como #NoMoreMatildas que inundó las aulas el año pasado.