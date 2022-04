Disney como síntoma

Nos están colonizando. Nos están imponiendo un modelo de sociedad. Desde los grandes estudios de Hollywood, se está creando un pensamiento único que uniformará la cultura en todos los rincones del mundo. Estas protestas eran frecuentes allá por los años 70 y 80 del pasado siglo. Había una gran controversia sobre cómo el imperialismo cultural norteamericano ideologizaba. Cada nuevo título suscitaba un debate. ¿Era “La guerra de las Galaxias” mero entretenimiento o portaba una carga de profundidad? ¿Se ridiculizaba gratuitamente a los rusos o a los alemanes en las películas bélicas? ¿Escondía “El exorcista” una crítica al fanatismo y la fe ciega?

Había películas que no se veían por principio. Había otras a las que se acudía con la fe de devotos. Había películas descalificadas por fascistas, como “Amanecer rojo” de Sam Fuller; se tachaba de vendedores del “American way of life” a directores como Frank Capra o de revolucionarios a activistas como Oliver Stone. Sobre todas las películas se discutía: que si eran inmorales, que si provocativas, que si propagandísticas…

Se discutía y se discutía hasta caer exhaustos, hasta extraer la última brizna de mensaje. Una película podía durar semanas en las conversaciones. Éramos conscientes de que las películas conformaban nuestra forma de pensar, Y por eso nos imaginábamos a unos señores sesudos allí, en los despachos de Hollywood, diseñando las causas que deberíamos abrazar o combatir,

Me han venido a la mente estos recuerdos de tiempos en que la cultura se consumía de forma tan diferente al conocer las revelaciones de cómo Disney montaba toda una estrategia para hacer frente a las acusaciones de homofobia. El medio periodista, medio activista Chris Ruffo divulgó, a través de la cadena Fox, fragmentos de las discusiones al respecto mantenidas vía Zoom por la cúpula de Disney.

Entre las muy reveladoras filtraciones de las encendidas discusiones, se encuentra la inmediata decisión de incluir en “Buzz Lightyear” –spin off de “Toy Story”– un beso homosexual que se había decidido suprimir previamente. Se acordó también incluir contenido LGTB en todos los nuevos títulos para niños, viniera a cuento o no. Entre otras medidas más prosaicas, sustituir en la señalización de los parques Disney palabras como chico o chica por otras más inclusivas y menos ofensivas. El punto álgido de la reunión se produjo cuando una directiva, que dijo ser madre de un niño gay y otro pansexual, lanzó una emocionada proclama entre lágrimas pidiendo más sensibilidad hacia casos como los de sus hijos en las películas de la compañía.

Disney ya venía trabajando en adaptar sus contenidos al tiempo presente. De hecho, hace un año había retirado de su catálogo infantil títulos tan significativos como “Dumbo”, “Peter Pan”, “La Dama y el Vagabundo” o “ Los Aristogatos”, porque “incluían estereotipos y contenidos racistas”. Es más, para los remakes que prepara este año de “La Sirenita” y de “Blancanieves” ha elegido a una actriz negra y otra latina.

Hace muchos años Disney ya fue severamente criticada por ofrecer más clases de moral que momentos de inocente entretenimiento. Aún hoy llegan los ecos de las acusaciones de crueldad por hacer llorar a la mitad de la humanidad con la muerte de la mamá de Bambi. Aquel mundo que pintaba Disney, con sus injusticias y sus crueldades era sin duda mucho más real que este otro que intenta vender a los niños de hoy, en el que no hay crueldades, ni injusticias, donde las madres de los Bambis pueden pastar sin temor ningún peligro y el final de una historia de astronautas es un beso lésbico. Anda que no nos hemos quejado de las películas melosas con “happy end” en forma de beso.

Ya lo dijo el propio Walt Disney: “Hago películas en nombre del entretenimiento, y luego ya vienen los profesores y me dicen lo que significan”.