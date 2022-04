Un musical con luces y sombras

Un nuevo título cinematográfico para la nómina de musicales que llegan a nuestro país. “El Guardaespaldas”, la mítica película que hace treinta años conquistó a una generación, parecía tener todas las papeletas para funcionar en escena: una historia de amor conocida por el gran público, buenas canciones, el mito de la fallecida Whitney Houston y la suficiente distancia temporal como para despertar la nostalgia de quienes han visto la película en el cine y en la televisión desde su estreno en 1992. Sin embargo, el musical que ha monopolizado la programación del teatro de la Laboral esta Semana Santa no consiguió emocionar al público, que en la primera función en la ciudad se mantuvo atento, pero sin participar de lo que sucedía en el escenario.

Está bien, la historia no invita a las carcajadas ni al jolgorio, pero cuenta con suficientes clímax dramáticos para conmover al respetable público, y no lo consiguió. Tampoco hubo bailes ni palmas en los números más movidos, como “Queen of the Night” o “I´m Every Woman”, y la mayor parte de las risas llegaron con unos gags de dudoso gusto que apelaban a la homosexualidad de uno de los personajes y que, sinceramente, en esta adaptación deberían haber sido eliminados.

No es fácil destacar algún aspecto de este musical, quizás el término que mejor lo defina es el equilibrio: en su estructura, en su elenco y en su puesta en escena. Las canciones se intercalan adecuadamente a medida que se suceden las escenas, los protagonistas se reparten equitativamente las labores de canto, baile e interpretación y las actuaciones se suceden a un nivel aceptable, siendo difícil resaltar un número o un personaje.

El guardaespaldas Frank (Octavi Pujades) llevó el peso teatral con oficio y destacó por el buen manejo de la voz, que sonaba al doblaje de Kevin Costner en la película. La protagonista, Rachel (Mireia Mambo), fue quien más versátil se mostró en todas las facetas, y defendió con dignidad un repertorio complicado en el que destacó la interpretación de “One Moment in Time” y la archiconocida “I Will Always Love You”; sin embargo, en otras canciones le faltó fuerza y/o le sobró vibrato, especialmente en los pasajes graves. Su hermana Nicky (Sonia Egea) también protagonizó números musicales con buena proyección de voz, aunque con puntuales desajustes en afinación y articulación. Tampoco es de extrañar, ante las rigideces que impone una base instrumental y unos coros pregrabados.

Quizás los mayores problemas del musical los encontramos en la escasa carga dramática de momentos clave, como cuando Frank saca del escenario a Rachel en brazos al final de “So Emotional” o cuando recibe la bala dirigida a Rachel en la gala de los Oscar. Tampoco se entiende que en “Run to You”, la canción que marca el enamoramiento de Rachel, aparezca en escena Nicky para acabar interpretando el tema a dúo con su hermana como si ejerciera de carabina de la pareja.

El musical gustó, pero no entusiasmó. El público acabó puesto en pie y ovacionando a los artistas, que se entregaron a fondo y pusieron todo de su parte para suplir unas carencias que parecen estar más en la dramaturgia que en la interpretación.