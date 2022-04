Los políticos y el inglés

Parece una verdad irrefutable que, tradicionalmente, a los españoles no se nos da bien el idioma inglés. Aunque no hay estadísticas fiables y actualizadas, al parecer, no llega al diez por ciento la población que lo entiende, lo lee y lo habla adecuadamente y, en el caso de la pronunciación (en esto puede que no haya remedio posible), es sencillamente deplorable la forma en que articulamos aquel idioma.

Podríamos seguir resistiéndonos numantinamente a familiarizarnos con aquel lenguaje, que es lo que ha venido ocurriendo desde hace décadas, escudándonos en que el español es mas rico y sonoro, pero la verdad es que no hay argumento posible en contra, pues su uso se ha vuelto indispensable. Las expresiones en inglés han acabado impregnando la vida diaria, tanto en la jerga económica, tecnológica y política, sobre todo, desde nuestra pertenencia a la Comunidad Europea y a un mundo tan globalizado como el actual. Sin embargo, es chocante que, a pesar de nuestra tradicional aversión al idioma británico, se produce la paradoja de que, entre los españoles, usamos a diario expresiones en inglés, que ni los propios nativos entienden, como por ejemplo: hacer “footing”, llevar “smoking”, hacer “zapping”, dejar el coche en el “parking”, hacer “puenting”, ir de “camping” o decir que algo es de alto “standing”, por poner algunos ejemplos. Es decir, de una manera sorprendente, los españoles hemos inventado, en aquel idioma, expresiones que no existen y que sus nativos no entienden porque utilizan otros términos y, además, las hemos incorporado a nuestra vida diaria. Todo este preámbulo viene a cuento para afirmar que los políticos de aquí, al igual que el resto de españoles, tampoco tienen ni pajolera idea de inglés, cuando para ellos, sobre todo los que ocupan puestos importantes, se ha convertido en una herramienta imprescindible. Es necesario aclarar que, cuando digo hablar inglés, me refiero a poder leer y entender documentos con cláusulas y contenidos sofisticados y mantener una conversación de nivel en ese idioma. No hablo del inglés básico –ese que anuncian en algunas academias de chichinabo– que es como el inglés del pobre, que solo te permite entender y expresar ideas rudimentarias como los indios de las películas del oeste. Recuerdo la imagen de nuestro país, con vergüenza ajena, a Aznar chapurreando frases en aquella lengua y a Zapatero y a Rajoy que, en las reuniones de primeros ministros de la CE y la OTAN, eran los únicos que, para entender y expresarse, se veían obligados a llevar permanentemente al lado a un interprete corriendo detrás de ellos o, que les voy a contar del ridículo de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la presentación de la candidatura a los juegos olímpicos de 2020 en la que sus frases pronunciadas en el idioma de Shakespeare causaron hilaridad. Sin embargo hay que decir que Pedro Sánchez, en esta cuestión, está a otro nivel. Es el primer presidente de nuestra democracia que habla un inglés de altura y se nota que la mayoría de sus ministros también lo dominan, excepto los de Podemos. Es innecesario repetir que, para los gobernantes y líderes de los partidos políticos, ya no es suficiente bagaje hablar nuestro rico idioma y, también hay que recalcar que los lenguajes regionales, como el gallego, catalán y euskera, están muy bien para ganar votos en sus zonas, pero después los ciudadanos de esas comunidades, cuando viajan y salen de allí a otra parte de España, como no hablen castellano, no los entiende nadie y, si van al extranjero, para qué les voy a contar. Aunque a algunos de mis lectores el dominio del inglés por parte nuestros dirigentes les pueda parecer baladí, les diré que es todo lo contrario, se ha convertido en un instrumento tan imprescindible como la oratoria y la elocuencia, por lo que, desde estas líneas, le recomiendo a Feijóo (que tiene hechuras de gobernante) y a sus cargos cercanos de confianza en el PP –posiblemente algún día lleguen a ministros– que está muy bien expresarse ricamente en español, pero que hagan una inmersión profunda para dominar el inglés que se ha convertido en el vehículo en que se entiende toda Europa y el resto del mundo.