Una región que contabiliza el doble de perros que de niños; cuyas familias gastan más en comida para mascotas que en potitos, o en bolsas de deposición canina que en dodotis es una región condenada al fracaso. Muchas parejas prefieren tener un perro a tener un hijo, de tal manera que en un futuro no muy lejano los permisos de maternidad o paternidad corresponderán a quienes saquen a cachorros de las perreras y asuman sus cuidados con maternal querencia. Hay gente que decide prescindir de descendencia porque está canina, porque el sueldo no da para atender más bocas, Y otra que ha perdido tanto la fe en la especie humana que prefiere no ayudar a perpetuarla. Y disculpan su misantropía con el cariño a un animal de compañía, que sería un pulpo de resistir la tentación de cocinarlo a la gallega.

No se dejen confundir por el elevado número de mascotas censadas: en Asturias el mejor amigo del hombre no es el perro sino el chivo expiatorio. Aquí los problemas siempre son de origen ajeno o llegan sobrevenidos, de tal manera que si Putin fuera matador le acusaríamos de haber estoqueado al toro que corneó a Manolete. O del cierre de las térmicas. En ocasiones somos con nosotros mismos como el perro y el gato. O como perro del hortelano, que ni come ni deja que otros coman. Se trata de un escarnio con registro crónico en todas las clases sociales. Lo acabamos de comprobar con el origen del escrito contra López Otín. Aún es frecuente en Asturias el hábito paleolítico de asestar un garrotazo a cada conejo que se atreve a asomar las orejas por el hueco de la madriguera. Mal asunto del territorio que tiene asumido el estigma de ser perro flaco: es la mejor manera de atraer a una legión de pulgas. Disculpen los animalistas si leen entre las líneas de este artículo ánimo ofensivo. No se trata de algo personal, es que hoy tuve desde primera hora un día de perros.