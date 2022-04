El PSOE mueve la dama en Oviedo

La decisión salomónica de que la Delegada del Gobierno, Delia Losa, opte a la secretaría general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) para pacificar la confrontación entre dos listas da cuenta de dos evidencias. La primera, que la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha tomado buena nota de lo sucedido en las agrupaciones de Gijón y Llanes. La segunda, que Oviedo es una plaza relevante que conviene tener engrasada en 2023 y para la que se mueve a uno de los principales activos políticos del partido en Asturias. Y revela otra cuestión: que el siguiente objetivo será presentar un candidato o candidata de renovación que proporcione empuje a los socialistas en Oviedo ante lo que viene. En Gijón, los dirigentes de la FSA pecaron de confiados en la victoria de quien había sido su candidato en 2017; en Llanes, comprobaron las lecturas que produce la confrontación, que siempre es mejor evitar negociando una candidatura única. Todo eso se ha aplicado en la operación para salvar a Oviedo de una batalla interna.

La AMSO, universo propio.

La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo siempre ha sido un espacio difícil de encajar en las dinámicas globales del PSOE asturiano. Persisten filias y fobias propias, siempre ha costado en ella establecer liderazgos estables y sólidos, y nada a contracorriente en una ciudad, la capital asturiana, que constituye un granero de votos de la derecha. En los últimos años ha perdido en vida interna; precisamente el descenso en militancia y esa atonía interna fueron motivos por los que varios militantes y exdirigentes de la AMSO, con Aquilino Díaz como cabeza visible, firmaron un documento en el que clamaban por una renovación frente a la gestión de Iván Piñuela, hasta ahora secretario general. Aquilino Díaz es ingeniero de técnico de Minas y licenciado en Económicas, militante del SOMA y desarrolló su vida laboral en Hunosa; ha estado vinculado a la vida orgánica del partido casi siempre en puestos de gobierno interno (secretario de Administración de la FSA entre 2012 y 2017 y gerente del partido entre 2015 y 2017). Ese movimiento impulsó el paso adelante de Aquilino Díaz, que reveló su intención de optar a la secretaría general, abriendo una brecha interna. Díaz expresó que estaba dispuesto a integrar sensibilidades, pero daba por hecho que no podría repetir Piñuela al mando de la agrupación.

Descolgados de Industria buscan acomodo.

En estas comenzó a escucharse en corrillos de la AMSO el nombre de Felipe González Coto, que fue secretario de Energía en la anterior ejecutiva de la FSA y que había quedado descolgado en el último congreso autonómico. Aunque González Coto milita en la agrupación de Mieres, se propagó la idea de que podría acariciar formalizar una candidatura. O incluso que podría ser un nombre a tener en cuenta a medio plazo. Esa operación, de haberla, quedó únicamente en los corrillos. También se produjo otro movimiento que contribuyó a acrecentar la idea de inestabilidad en la AMSO: la que fuera directora general de Industria, Rosana Prada, anunció también su intención de postularse a la secretaría general, tras haber sondeado opciones en la candidatura de Piñuela. En ambos casos se trata de dos ingenieros de Minas con posibilidades de recorrido por delante.

Delia Losa como solución.

Si dos candidaturas ya eran un problema, tres eran multitud. El pasado 8 de abril, viernes, se produjeron los primeros contactos para tratar de buscar alianzas. La reunión entre Piñuela y Prada terminó con una vía abierta de posible integración, pero la que se produjo en la sede de la agrupación entre el aún secretario general de la AMSO y Aquilino Díaz, en presencia de la vicesecretaria general de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, se cerró sin acuerdo en el horizonte. El sector crítico no estaba dispuesto a que Piñuela mantuviese la secretaría general. La reunión volvió a repetirse el lunes, a las tres de la tarde, y esta vez en los locales de la FSA, en la calle Santa Teresa. Tampoco se desatascaba el asunto, así que al final Gimena Llamedo intervino: “Yo os propongo una persona para liderar una Ejecutiva de consenso”. Puso sobre la mesa el de la Delegada del Gobierno, Delia Losa. Ante esa opción, el sector de Aquilino Díaz no puso reparos; Iván Piñuela pidió tiempo para consultar a los suyos. Los tres participantes de la reunión salieron con el compromiso de discreción. Unas horas después, Piñuela trasladaba a Gimena Llamedo que aceptaba esa salida salomónica. Eso no ha resuelto aún los problemas, porque resta coser una candidatura de consenso. El miércoles ya se produjo una primera reunión entre ambas corrientes con Delia Losa, en la que la Delegada del Gobierno planteó un esquema con dos vicesecretarías generales. Las citas proseguirán la próxima semana tras el descanso vacacional. Cada parte presentará sus nombres para esa lista, en la que podría haber un hueco para Rosana Prada, según algunas fuentes.

Un movimiento muy relevante.

Colocar a Delia Losa como solución al enfrentamiento en la AMSO es un hecho de calado político. Primero, porque ella desempeña ahora el segundo cargo institucional más significativo en Asturias, al que accedió propuesta por Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y número 2 de Pedro Sánchez en el partido, y que milita en la agrupación ovetense. No es descabellado pensar, pues, que Lastra esté también tras este movimiento. La opción de Losa muestra además la relevancia que para la FSA tiene la plaza ovetense, sobre la que ahora coloca un foco luminoso.

La cuestión de fondo es la candidatura a la Alcaldía.

En verdad, la cuestión más relevante que se debe dilucidar será la del candidato o candidata local en las municipales de 2023. En el PSOE se da por hecho que es necesaria una renovación tras el ciclo de Wenceslao López. Algunas fuentes de la AMSO aseguran que él mismo ya ha expresado internamente que no está dispuesto a repetir, aunque otros sectores dudan de que sea así por el hecho de que no lo haya explicitado públicamente. En todo caso, la opinión mayoritaria es que se necesita un cambio. Por tanto, una vez garantizada unidad interna en la agrupación ovetense la siguiente etapa será la de buscar candidato. Oficialmente, en la FSA se afirma que quedan meses para ello, aunque en círculos socialistas circularon nombres como los de la portavoz parlamentaria Dolores Carcedo o el eurodiputado Jonás Fernández, si bien ninguno de ambos pareció haber fructificado. Cierto es que, con Delia Losa al frente de la agrupación, sería razonable pensar en ella como candidata, aunque en realidad ella solo ha aceptado concurrir a la secretaría general. Aún es pronto para aventurar nombres, pero si no hay opciones claras sobre la mesa es probable que la Delegada del Gobierno termine por ser el cartel en las municipales del próximo año.

Las ajustadas cuentas electorales.

Para los socialistas asturianos resulta muy importante fortalecer su posición en Oviedo, aun sabiendo que es una plaza local de derechas. La clave está en las ajustadas cuentas que ya se realizan en los partidos de cara a las elecciones de 2023. En un clima de aparente ascenso electoral del PP (tras la renovación interna y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo) y con un escenario económico complejo y difícil para los próximos meses, los socialistas temen que las urnas les pasen factura. Y, en cualquier caso, no están dispuestos a que esa factura resulte excesiva por debilidades internas.

Las alas, dos diputados en danza.

El descontento del medio rural hace saltar alarmas en las circunscripciones del Occidente y del Oriente. En la primera, el reparto en 2019 fue de 4 escaños para el PSOE y 2 para los populares. La posibilidad de que allí se conforme una candidatura del movimiento de la España Vaciada o incluso el crecimiento que ha tenido en estos cuatro años Vox hacen que un diputado peligre para los socialistas. En el Oriente, en cambio, el reparto en 2019 fue de 3 diputados para los socialistas y 2 para los populares. También allí cabe la posibilidad que los de Abascal arrebaten uno de los asientos a alguno de los partidos.

El centro, pilar de las mayorías.

La circunscripción central decanta el grueso de una mayoría electoral. De ahí que para los socialistas sea importante una victoria sólida en las principales plazas. Avilés se da por firme, pero en Gijón la reciente división interna en el partido, más algunas polémicas decisiones municipales, pueden restar votos. En ese contexto, aunque otros concejos como Siero sumen con fuerza, vigilar Oviedo resulta fundamental. “Estamos en riesgo de quedar en la irrelevancia en el concejo”, se quejaba estos días un destacado militante ovetense del sector crítico. Por eso la decisión más inmediata y urgente ha sido: paz y peso político. Luego vendrá la elección de aspirante a la Alcaldía, pero esa ya será otra historia. Y tampoco sencilla.