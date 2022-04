Gente corriente

En casa, mi hermano y yo siempre fuimos el colectivo de los guajes. Daba igual que solo fuéramos dos, que nos separaran once años, que estuviéramos en la niñez, en la juventud o en una edad lo suficientemente provecta para ser considerados aún guajes. Se nos consideraba como un cuerpo único. Si había que hacer un recado, que vayan los guajes. Si uno cometía una trastada, se culpaba por igual a los dos; habrán sido los guajes. Si uno suspendía, habrá que castigar a los guajes. Eso sí, siempre para lo malo. Cuando alguno conseguía un logro, nunca eran los guajes a los que había que felicitar.

Al principio me irritaba mucho esa generalización, me rebelaba contra la injusticia del café para todos. Pero, con el tiempo, cuando tocábamos al timbre de casa y preguntaban quién era, nos identificábamos orgullosos y con toda naturalidad como los guajes, pese a haber pasado la cuarentena o incluso la cincuentena.

Desde la llegada de la prematuramente envejecida nueva política, a nuestros líderes no se les cae de la boca la palabra gente. Ha sido un comodín que ha venido a sustituir las más arcaicas expresiones de pueblo, nación o país, que han ido tiñéndose de connotaciones ideológicas.

Hasta hace nada, la gente era un término peyorativo. Cuando alguien tiraba un papel al suelo, llevaba la mascarilla por debajo de la nariz o nos adelantaba por la derecha, la reacción siempre era la misma: hay que ver cómo es la gente. Se utilizaba como palabra mágica para evitar referirnos a nadie en concreto. ¿Con quién has ido? Con una gente. ¿Quiénes son esos? Gente de fuera. ¿A dónde va Vicente? Donde va la gente.

En este mundo sin matices que vivimos, las generalizaciones se han convertido en un arma semántica peligrosa. En Chile y en Uruguay ya existe El Partido de la Gente. En España ya sabemos cuál es “el partido de la gente”. Lo que nadie sabe es quién es la gente. Hablamos con ligereza de los rusos, los ucranianos, los europeos, los chinos, los occidentales, los eslavos como si conformaran cuerpos únicos que se mueven y se comportan de manera uniforme.

Es inevitable traer a la memoria otros momentos de la historia en los que las generalizaciones acabaron en catástrofe. La invasión de Ucrania ha rescatado el recuerdo de los exacerbados nacionalismos durante la Segunda Guerra Mundial y cómo la consideración de las personas como colectivos siempre termina en tragedia.

La editorial Gatopardo acaba de recuperar un apasionante libro de los años 50, “Creían que eran libres. Los alemanes. 1933-1945”. Se trata de un estudio de un periodista norteamericano que, en la posguerra mundial, se trasladó a Alemania para investigar las causas del auge del nazismo, entendido como “un movimiento de masas y no la tiranía de unos cuantos seres diabólicos sobre millones de personas indefensas”. Es decir, que Hitler no hubiera sido posible sin el apoyo masivo de su pueblo. Lo que lleva a concluir que no se puede considerar responsable de la gran tragedia sólo al Führer y unos pocos acólitos, sino a una gran parte de los alemanes.

El autor, Milton Mayer, se instaló con su familia en una pequeña localidad. Eligió a diez vecinos corrientes que se habían afiliado al partido nazi y que, por acción o por omisión, participaron en aquel delirio de inhumanidad. Se hizo su amigo y durante meses conversó con ellos sobre sus motivos. Estremece leer, con sus propias palabras, las justificaciones de su comportamiento durante la barbarie.

Queda un sabor amargo. “Yo quería ver a ese hombre monstruoso, el nazi –escribe el autor–. Quería hablar con él y quería intentar entenderlo. Ambos éramos hombres, él y yo. Al rechazar la doctrina de la superioridad racial nazi, debía admitir que yo mismo hubiese podido ser como él; que lo que le llevó a tomar ese camino podría haberme impulsado a mí.”

Obviamente, no llegó a una conclusión única, cada uno de aquellos “pequeños nazis” tenía sus propias razones. Pero hay algo que sí se repite, la generalización, la conversión de las personas en una masa informe: los judíos, los comunistas, los patriotas, los extranjeros, los germánicos. Ni siquiera después de la guerra, la mayoría de aquellos ciudadanos corrientes, aparentemente ejemplares, amantes de su país, reconocía que se había equivocado. Podríamos ser nosotros mismos, la gente.