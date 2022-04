Disensión con la boca pequeña

Resulta evidente que el equipo de Salud del Gobierno del Principado discrepa de la urgente desescalada y gripalización del covid que el Ministerio de Sanidad ha acelerado con la supresión del uso de la mascarilla en interiores. Es una discrepancia un poco con la boca pequeña, sin que suponga una confrontación política; simplemente, la Consejería de Salud asturiana, que siempre ha sido de tendencia cauta y restrictiva en la gestión de la pandemia, señala que cree que el momento sanitario actual, al menos en el Principado, no es para lanzar cohetes y dar por instaurada definitivamente la vieja normalidad.

Ni siquiera los expertos están de acuerdo en las consecuencias que tendrá desenmascararnos totalmente y dejar en el sentido común (un criterio globalmente en retroceso, como se ha demostrado de forma reiterada estos dos años) lo que hasta ahora regulaba el BOE. Hay quienes creen que la barrera que supone la intensa campaña de vacunación es lo suficientemente sólida como para contener la posible gravedad de los contagios, aunque es obvio que se multiplicarán; otros consideran que serán necesarios refuerzos de vacunación y que, desde luego, se abre la puerta para que el covid se convierta en un acompañante cíclicamente incómodo en nuestras vidas.

Lo cierto es que en el afán por olvidarnos de la pandemia (ahora desterrada por el Gobierno central casi por decreto) no se establecieron mecanismos graduales para considerar medidas específicas para aquellos territorios en los que la incidencia y la ocupación hospitalaria amenacen con poner en aprietos a la Sanidad pública. En Asturias, el número de enfermos ingresados es alto y eso hace prever que estamos en una ola expansiva: seguramente, si se siguiesen computando positivos como antaño, las cifras de casos serían sorprendentes. Basta con que cada uno mire a su alrededor para percatarse. Además, la presencia de pacientes por otras causas en los hospitales también es elevada.

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, fue uno de los dirigentes territoriales que no ocultó su disconformidad con la decisión ministerial de suprimir el uso obligatorio de la mascarilla en el interior. Ahora, la Consejería eleva la exigencia de precaución a los asturianos (recomendar es la única medida que no supondría un enfrentamiento claro con el criterio ministerial) y reclama fórmulas para gestionar las olas de la pandemia en cada territorio. Eso sí, parece que dejar en manos de los ciudadanos la responsabilidad de decidir cómo actuar para cuidar su salud aboca a un abismo de desconcierto. Como si en dos años no supiéramos todos cómo va la cosa.