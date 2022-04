Las hojas de Manuel.

Trabajaba en el taller de mi amigo ceramista Manuel Cimadevilla preparando una exposición para el Museo de Bellas Artes de Asturias. Él me preparaba pasta de porcelana sobre una mesa extendiéndola con un rodillo, para que yo dejara sobre ella la impronta de hojas de árboles que había cogido en su jardín. Después las tiraba a un recipiente, hasta que Manuel me dijo que las hojas debían volver al lugar de donde venían. No olvidé aquella lección sobre coherencia y pertenencia: en todas las estaciones las hojas pertenecen a su territorio.

Corazones de paisajes.

Sin la consciencia no podríamos entender lo que nos rodea, ni razonar, ni desarrollar la creatividad. Pero la consciencia, como capacidad mental, ha sido posible en nuestra evolución porque nos hemos reconocido en nuestro sentir interno con una identidad, sabiéndonos poseedores de nuestra mente y, por extensión, de los conocimientos que ella adquiere al aprehender e interpretar el mundo exterior.

Al decir de los psicólogos, nuestros sentimientos abarcan la emoción y el pensamiento, y son el resultado de la interpretación y el razonamiento que hacemos de las propias emociones, lo que nos permite, como seres sintientes, contar con lo cognitivo para guiar lo emocional.

De reconocernos en nuestro interior con la consciencia de habitar en el propio cuerpo, puede derivar el reconocimiento de pertenecer al adentro de otra realidad externa en la que caben múltiples territorios de diferente escala y naturaleza, delimitados o abiertos, permanentes o efímeros, pudiendo ir desde lo local hasta lo universal. En cierto modo, somos corazones de los paisajes que nos envuelven latiendo en nuestro interior.

Polvo de estrellas.

Los astrofísicos nos afirman como polvo de estrellas. Pertenecemos por igual a lo estelar y a lo más próximo, aunque la partida de nuestros sentimientos de pertenencia arranque en el microclima de lo primero que hemos entrañado tras nacer, para tras ese arraigo inicial ir ampliándose la cobertura del territorio sentimental partiendo de nuestra primera casa, que después descubrimos en el encaje de una calle –de nuestra calle–, y esta en el barrio de una ciudad –nuestra ciudad–, y la ciudad en el paisaje de una región dentro de la geografía de un país, y así hasta llegar al planeta Tierra, pero sin que ese alcance global nos sirva para conformarnos, pues siempre queremos seguir descubriendo más calle. Por eso necesitamos salir al espacio, porque somos de nuestro barrio, techado, como todos, por el común Universo, del que seguimos recibiendo su llamada como hijos de las estrellas: la llamada con la añoranza de la pertenencia más primigenia.

El territorio cultural.

Pertenecemos a la cobertura de lo que nos incluye porque nos sobrepasa, por darse en abierto en todas sus escalas de espacio y tiempo, incluso en la doméstica donde nos reconocemos más de cerca, como si la piel de ese entorno más reducido y próximo fuera un eco de la nuestra. Incluidos en esa acogida de lo que nos envuelve vamos descubriendo nuestro particular orbe, identificándonos sentimentalmente con él, con nuestra propia lectura dentro de sus páginas en común. Así sucede en los diferentes territorios, también en el cultural, donde se da un buen ejemplo de lo que suma y une como nexo entre lo colectivo y lo singular.

En la biografía que escribió Carme Riera sobre la agente literaria Carmen Balcells (“Carmen Balcells, traficante de palabras”. Editorial Debate), en las páginas que se refieren al boom de los escritores hispanoamericanos viene un texto de Carlos Fuentes que recoge lo que dijo durante el Congreso de la Lengua que se celebró en Cartagena de Indias en 2007, referido al territorio de La Mancha: “¿Qué nombre nos nombra entonces? ¿Qué resumen lingüístico nos une y nos reúne? ¿Qué título, simplificándonos, da cuenta verdadera de nuestra complejidad? He venido proponiendo un nombre que nos abarca en lengua e imaginación, sin sacrificar variedad o sustancia. Somos el territorio de La Mancha. Mancha manchega que convierte el Atlántico en puente, no en abismo. Mancha manchada de pueblos mestizos. Luminosa sombra incluyente. Nombre de una lengua e imaginación compartidas. Territorios de La Mancha, el más grande país del mundo”.

El texto define y sintetiza muy bien un gran territorio de pertenencia dentro de una identidad mestiza, enriquecida con el patrimonio literario en el que lo creativo se conjuga abierto a todas las lecturas.

Los campos del arte.

Podemos pertenecer a un equipo de fútbol local o nacional, con el que nos identificamos, aunque los jugadores vengan de otras regiones o países. Lo mismo sucede con los campos del arte, de distinto lugar y tiempo. A los impresionistas y postimpresionistas les llegaron las estampas japonesas abriendo paso a la luz, a los colores planos más autónomos, al vacío, a los equilibrios de otras composiciones, a las atmósferas que aquietan el tiempo, a lo efímero, a lo exótico de lo sencillo… Les llegaron a aquellos artistas, y a nosotros, otras formas de otro territorio cultural para transmitir emociones y sentimientos que cambiarían el arte ampliándolo para siempre.

El sentir de un fotógrafo puede pertenecer a lo que enfoca: a la bóveda celeste, o a un campo, o a una sola de sus hierbas mientras la luz revela su transparencia. Un espectador puede mirar emocionado durante largo tiempo la escena interior que ilumina una ventana de Vermeer, o solo durante un instante la pincelada que da brillo a la perla de una joven. Todos los territorios de pertenencia son igual de grandes cuando de forma incluyente nos unen y reúnen en abierto, como los de las artes con sus almas pregnantes, que nos hacen latir en común y en singular, llevándonos a pensar y a pensarnos para descubrirnos descubridores con nuestros propios sentimientos.