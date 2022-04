Después de haberse opuesto y tratado de introducir enmiendas, el PSOE ha decidido sumarse a la aprobación del informe del Parlamento Europeo sobre los crímenes de lesa humanidad de la banda terrorista ETA en el que se pide colaboración con la justicia antes de obtener beneficios penitenciarios. Donde se recuerda que los crímenes de esa condición jamás prescriben y se sugiere al Gobierno de este país que actúe para impedir los “ongi etorri” a los asesinos y defienda la dignidad de las víctimas. Enhorabuena por rectificar teóricamente en unas horas la forma de actuar de estos últimos años; ahora hace falta saber si la postura socialista es sincera o si se trata simplemente de un cínico y oportunista brindis al sol para no quedarse fuera de la razón común democrática de la UE. El tiempo nos dirá hasta qué punto el Gobierno está decidido a dar marcha atrás en la política actual emprendida por Grande-Marlaska de acercamientos y progresiones de grado carcelario.

En cualquier caso, se puede decir que, obligado por la inercia, el PSOE ha votado en el Europarlamento en contra de la operación llevada a cabo en España por el Ejecutivo para blanquear un proceso criminal histórico que arrastra más de 800 asesinados, miles de víctimas y 370 crímenes pendientes aún de resolver. Esta estrategia deplorable incluye el hecho de negarse reiteradamente a prohibir por ley los homenajes a los etarras, con los que los asesinos se burlan de las víctimas después del daño infligido, para no contrariar a los socios circunstanciales de Bildu. El argumento de fondo para justificar la presencia de los etarras y los cómplices de ETA en las instituciones ha sido desde el principio que vale más tenerlos en ellas que disparando tiros en la nuca, aun sin condenar sus crímenes y arrepentirse de ellos. Por poner un ejemplo equiparable y no tan extremo sería como insertar en el Ministerio de Igualdad a un violador con tal de que no siga violando.