La zarzuela de Madrid

“La situación en la Comunidad de Madrid es mucho mejor que en el resto de España porque hay un Gobierno del PP en coalición con Vox”, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que luego matizó que no se trataba de un “lapsus”. Confiesa así públicamente y sin tapujos la presidenta madrileña que su Gobierno depende de las propuestas del ultraderechista Vox. Lo que viene a constatar que no hace falta entrar en el ejecutivo regional para gobernar. Tras el abrumador resultado de las elecciones del 4 de abril de 2021, 65 escaños (cerca de la mayoría absoluta de 69), éxito que hizo que la oposición no pudiera sumar para alcanzarla, la presidenta intenta un mandato sin rivales para gobernar sin trabas. Pero para diseñar su estrategia y aprobar leyes necesita el voto del partido a su derecha, que está ya consiguiendo algunos acuerdos –véase su entrada en el ejecutivo de Castilla y León– que contaminan el programa de los populares del ámbito estatal.

Cumplido un año de la corta legislatura de dos, Díaz Ayuso necesita aprobar algunas leyes que muestren su andadura en el Parlamento regional y se acerca cada vez más a Vox para conseguir éxito y demostrar su fuerza como partido gobernante. Hasta ahora el cortejo era disimulado pero como Rocío Monasterio –presidenta y portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid– exige cada vez más no ha tenido más remedio que confesar su “noviazgo” públicamente. Leyes como la presupuestaria o la de autonomía fiscal que pretende aprobar la presidenta madrileña por un procedimiento de urgencia, el conocido de una sola lectura, la están haciendo sufrir lo que no esperaba, ella que presumía después de ese 4 de mayo de que “que dominaría la legislatura” a su antojo. “Ahora hace falta relanzar la economía madrileña”, le reclama a Vox, que ya ha registrado una enmienda a la totalidad a la ley de autonomía fiscal. Tras echar balones fuera sobre la pasada media legislatura (“Hemos tenido una parálisis legislativa tremenda en la pasada legislatura”) cuando gobernaba con Cs, ahora no tiene más remedio que acercarse a la ultraderecha como ha hecho su compañero Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Ha llegado a un acuerdo con Monasterio para intentar reducir un tercio el número de escaños en la Asamblea regional, pasar de 136 a 91, es decir, 45 diputados menos, aunque ese pacto lo firmaron nada más comenzar la media legislatura actual, a pesar de que querían conseguirlo a los dos meses del inicio. El motivo principal de la reducción, defiende Vox, es recortar gastos, un criterio que no se aplicó hace un mes, cuando la Mesa de la Cámara decidió mantener el salario base, seguir con las indemnizaciones por cargo y los complementos y extras de los diputados. Cantidades que ya en 2020 se incrementaron en un dos por ciento, con la pandemia plena de restricciones. Y cuando a nivel nacional el PP sigue exigiendo la bajada de impuestos se conoce el nuevo chanchullo propiciado al Ayuntamiento de la Plaza de Cibeles, conocido ya como el “pelotazo” de las mascarillas. Además de la doble investigación judicial por el caso del hermano de la presidenta regional, la Fiscalía Anticorrupción presenta el caso, pormenorizado de las desproporcionadas comisiones de otra venta de mascarillas al Consistorio de Madrid, gobernado por los populares en coalición con Cs. El juzgado correspondiente lo ha admitido a trámite rápidamente y el escándalo crece a medida de que los detalles se van descubriendo. Claro que otra presunta estafa puede ocultar el tamaño del caso del palacio de Cibeles. El Partido Socialista ha destituido a su portavoz de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea de Madrid ante las acusaciones de la Fiscalía a su hija por presunta estafa de dos millones de euros al sindicato UGT mediante cheques falsos. Si no fuera por lo penoso de la situación el tema merecería no un musical, ya un clásico del Madrid capital mundial de los musicales, si no de una zarzuela, que tanto se reivindica ahora y tanta gloria popular dio a la ciudad en tiempos. Recuerdan ahora estos casos la música de “La del manojo de rosas” o “La verbena de la Paloma”, las canciones que cantaban nuestros abuelos y que fueron las primeras que aprendí de niño. Aunque, con permiso de Pablo Sorozábal y Tomás Bretón, autores de esa música, los casos actuales creo que merecen algo más que un sainete.