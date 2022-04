Ayudas para saber perder

En la vida, en el trabajo, en la familia, con los amigos y en el fútbol (aunque todas sean actividades intrínsicamente vinculadas con vivir) perder suele ser la norma. Lo habrán oído mucho esta semana, hay que saber ganar y también perder. Por lo general los éxitos tardan en llegar y los fracasos están a la orden del día, saber canalizarlos es conveniente para evitar la frustración y caer en conductas poco deseables.

Perder o ganar depende muchísimo de las expectativas generadas, de las metas que cada uno se pongan. Por regla general suele haber tres tipos de metas, a corto, a medio y a largo plazo. Las primeras son propias de aquellos que tienen un comportamiento más impulsivo, más inquieto y algo más caótico. Los que se plantean los logros con las luces más largas suelen ser más pacientes y tener un mayor autocontrol sobre sus actos y su conducta. Además, las metas a largo plazo suelen ser mucho más placenteras. Justamente porque el camino suele presentar más obstáculos y una vez que se llega hasta allí el sabor a victoria tiene un mejor regusto.

Las metas a corto plazo suelen estar copadas por las cuestiones del día a día, sobre aquellas sobre las que nos apoyamos para intentar que el paso de las horas no sea tan angustioso. Las del medio están relacionadas con aspectos del trabajo o la familia por norma general.

Pero la vida está repleta de pequeñas derrotas, algunas imperceptibles porque escapan de nuestro control, pero que aun así suelen tener un impacto subjetivo en nuestro ánimo. Antes que nada, también conviene hacer un minúsculo matiz, perder no tiene que ser sinónimo de fracaso. Aunque, por razones culturales, en España ambos términos suelen ir ligados. No ocurre así en otros países como Estados Unidos, donde en la cultura del esfuerzo está imbricada también la opción fracasar. De hecho, no es que no esté penalizada, en ocasiones incluso se premia y se alienta. Lo cual es completamente correcto porque la derrota suele acarrear sentimientos adaptativos, de esos que preparan al cuerpo para afrontar con unas mejores garantías la siguiente batalla.

Es completamente natural que, cuando se pierda, una de las primeras sensaciones que invadan el estado de ánimo sea la de la frustración, debido a que no se han alcanzado las expectativas que se habían generado. Ya saben, aquellas a corto, medio y largo plazo. Lo más inteligente en este caso es emplear los recursos que sean necesarios en analizar qué es lo que ha salido mal con el objetivo evidente de que no vuelva a repetirse. Porque la frustración como tal no conduce a nada. Al menos, no a nada bueno. Solo conduce a encerrarse en sí mismo o a conductas que pueden resultar violentas o dolorosas para los demás.

Reflexionar de forma sosegada, tranquila y sin interrupciones es fundamental en este tipo de casos.

Una vez hecha la reflexión, o muy probablemente al mismo tiempo, hay que aceptar la realidad tal y como sucede, sin meterles mano a los recuerdos con la intención de manipularlos y de esta forma que actúen como una barrera protectora. Se trata de no buscar excusas, por si así expresado queda más claro. Cuanto antes se complete esta aceptación antes podrá uno levantar el vuelo.

Es importante también evitar lo que se conoce con el término de pensamiento túnel. ¿Qué es? Cuando alguien se plantea un objetivo no suele ver otra posibilidad que no sea alcanzarlo, la derrota no suele entrar en los planes, aunque sea del todo factible. De hecho, ni siquiera cuando es la probabilidad que cuenta con más papeletas.

Por lo general, cuando la derrota es muy dolorosa, tras la frustración suelen llegar conductas hostiles. Llegan de manera prácticamente inconsciente. Es la mejor fórmula para empeorarlo todo, para que el camino, el proceso, acabe por los suelos y de la derrota no se aprenda nada.

Si la pérdida es muy grande entonces lo más recomendable es saber asumir ese duelo sin que hiera demasiado. Aquí los pasos anteriores son más importantes si caben aún. Hay que comprender que el trance de la pérdida no es para siempre, que es algo pasajero que acabará por evaporarse y quedar solo como un mal recuerdo.

Asumir la derrota, sin violencia, es esencial para tener una vida mejor.