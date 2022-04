El futuro del sector lácteo, en cuestión

Desde la desaparición de las cuotas de producción lechera, en 2015, se sigue acentuando el carácter deficitario e importador de la economía española. Concretamente, según datos de EUROSTAT, TESEO y CLAL, para toda la UE27, el volumen de productos lácteos importados por España, en toneladas equivalentes de leche, ha aumentado significativamente. En términos relativos, han pasado de representar el 38% del consumo interior, en 2015, a alcanzar el 41%, en 2019. Y en comparación con la producción interior han supuesto el 49% y el 54% en los mismos años, respectivamente.

¿Cómo se podría explicar que la economía española intensifique su dependencia de importaciones, después de la eliminación de las cuotas de producción y qué consecuencias se derivan para el sector lácteo nacional?

Para responder a estas cuestiones es inevitable recordar brevemente que el sistema de cuotas limitó la producción de leche en España, durante tres décadas, a niveles muy inferiores al consumo interior, así como al resto de países del sur de Europa –Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta–, obligando a estas economías y, en particular, a la economía española, a realizar importaciones sistemáticas muy voluminosas para cubrir su consumo interior. En cambio, a los países del centro de la UE –Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Irlanda y Luxemburgo– se asignaron cuotas muy superiores a su consumo, permitiéndoles generar excedentes a partir de los cuales orientaron su sector lácteo respectivo hacia la exportación. Un dato muy ilustrativo, en el último año del sistema de cuotas, el excedente de leche sobre el consumo interno de los países centroeuropeos era del 38%, mientras que el déficit promedio de los países del sur de la Unión superaba el 30% y en España el 27%.

La división entre países exportadores e importadores netos fue aprovechada por los primeros para impulsar un fuerte crecimiento del sector lácteo, sobre la base de un amplio desarrollo de la ganadería. Los últimos datos censales disponibles para todos los países de la UE27 se refieren a 2016 y muestran que el 52% de las granjas lecheras y el 75% de las cabezas productoras disponen de más de 50 has de tierra en los países centroeuropeos. Lo que implica que, en estos países, libres, en la práctica, de restricciones efectivas, el subsector ganadero ha crecido y se ha desarrollado hasta conseguir un aprovechamiento muy intenso de las economías de escala vinculadas con el tamaño de las explotaciones, tanto desde el punto de vista de la tierra disponible como del rebaño de ganado. En 2019, este grupo de 6 países llegaron a producir el 60% de la leche cruda de toda la UE de los 27. La abundancia de materia prima propició el crecimiento y diversificación de su industria láctea que se ha convertido en claramente hegemónica y determinante en el mercado europeo.

En cambio, en los países importadores netos como España, la limitación de la producción de leche por debajo de su consumo interno no solamente bloqueó el crecimiento y desarrollo de la ganadería sino también el de la industria transformadora. Baste recordar que bajo el sistema de cuotas las explotaciones solamente podían crecer comprando cuotas adicionales a otros ganaderos. En estas condiciones, en 2019, solamente el 13% de las granjas lecheras y el 35% de las cabezas de ganado cuentan con más de 50 has. Indicadores que implican un aprovechamiento de las economías de escala, tan importantes en este ámbito sectorial de la ganadería, mucho menos intenso que en el caso anterior. La consecuencia inmediata es que los costes de producción de la leche fresca, a igualdad de precios y calidad de los factores productivos, serán mayores que en las granjas de Centroeuropa.

Además, el menor tamaño de las explotaciones, desde el punto de vista de la tierra disponible y del rebaño, no solamente implica un menor aprovechamiento de las economías de escala sino también una mayor dispersión geográfica de la producción lo cual, a su vez, determina unos mayores costes de recogida de la leche en las explotaciones para acercarla a las fábricas transformadoras.

Desde el punto de vista del volumen de leche entregada a la industria para su transformación por las granjas según diferentes escalas, y a partir de datos del Ministerio de Agricultura referidos a España y al período 2016-2020, se puede comprobar que, en 2020, el 70% de las explotaciones lecheras generaron poco más del 23% de la producción nacional de leche industrializada. Una desproporción, tan acusada, entre el número relativo de granjas y su aportación al total de leche manufacturada, solamente se puede explicar por el bajo volumen medio de producción o rendimiento por granja, toneladas de leche entregada por cada explotación en un año. Concretamente, en 2020, el rendimiento medio de dichas granjas ha sido, en promedio, de 187.190 kilos, equivales al 33% del rendimiento medio nacional, que se sitúa en los 516.918 kilos por explotación. En contraste, el 30% restante, de las granjas existentes el mismo año, genera el 77% del total de leche entregada a la industria, gracias a un rendimiento muy superior al de las pequeñas. Rendimiento que equivale al 228% de la media nacional y al 669% de las más pequeñas.

Estas diferencias tan llamativas entre los rendimientos de las granjas pequeñas y grandes describen una estructura acusadamente dual que se revela clave para entender la dinámica del sector, como se muestra a continuación.

Efectivamente, desde 2016 a 2020, el volumen de entregas de leche cruda a la industria aumentó un 7,5%, a pesar de que el número total de explotaciones se redujo un 22%. Más concretamente, el número de las explotaciones pequeñas se redujo un 29,5%, lo que determinó una pérdida de producción muy próxima al 6%. En cambio, el número de explotaciones más grandes, con rendimiento muy superior a la media nacional, aumentó en casi un 13%, aportando un incremento de la producción de cerca del 14%, más del doble de la minoración causada por la reducción del número de pequeñas explotaciones. En otras palabras, aunque la tasa de cierre de las granjas pequeñas ha sido, durante los cuatro años de referencia, muy superior al incremento del número de las más grandes, la producción aportada por estas últimas ha sido suficiente para más que compensar las pérdidas derivadas del cierre de las primeras y dar lugar al saldo positivo señalado.

En cuanto a la evolución de la industria láctea española, su crecimiento quedó muy limitado, primero, por la escasez de fuentes cercanas de materia prima, consecuencia del sistema de cuotas y, después de la desaparición de este sistema, sobre todo, por la presencia de grandes volúmenes de productos importados. Las importaciones alcanzaron enseguida un gran peso, desde la entrada en vigor de las limitaciones a la producción, sin resistencia significativa por parte de la industria nacional y con muchas facilidades por parte del Estado, consolidándose paulatinamente como competidoras estructurales de las empresas transformadoras locales. La presencia de las importaciones, a lo largo de tantos años, se ha hecho tan dominante que se puede conjeturar que, aunque hoy, la industria española dispusiera de abundante materia prima para su transformación, no le sería fácil la colocación de sus productos en el mercado interior debido a la competencia de las importaciones, con las cuales ya está muy familiarizado el consumidor amén de otras ventajas que se describen a continuación.

Los productos importados o, más específicamente las empresas exportadoras que producen los productos importados por España, no solamente gozaron y gozan de la gran ventaja ya comentada, frente a las empresas transformadoras locales, de contar con una materia prima muy abundante, generada y distribuida por una estructura de abastecimiento muy eficiente. Si no que, además, dichas empresas cuentan con otra importante ventaja adicional, tan importante o más que la anterior, que está ligada directamente a su carácter exportador.

Concretamente, la exportación les permite, por ejemplo, discriminar precios por países. En otros términos, al vender sus productos en diferentes países, pueden compensar menores precios en unos mercados con más altos en otros, con el objetivo de optimizar un precio medio ponderado global, mientras que la empresa que opera en un solo mercado local no puede hacerlo y su competitividad, entendida como capacidad de adaptación para sobrevivir en el mercado, es lógicamente inferior, sobre todo cuando la competencia se basa fundamentalmente en los precios de los productos.

En síntesis, las empresas exportadoras cuentan, a priori, con unos menores costes de abastecimiento de materia prima, para unos precios y calidad de los factores productivos semejantes, y con un poder de mercado que les permite discriminar precios por países.

Estas posiciones tan asimétricas entre las empresas exportadoras y las nacionales, fraguadas al amparo de la limitación a la producción nacional impuesta por el sistema de cuotas, favorecieron y favorecen, aún hoy, muy claramente a las primeras a la hora de competir en el mercado interior. Esta competencia tan desigual ha afectado muy negativamente no solamente del crecimiento de la industria láctea española, por la falta de materia prima, sino a su desarrollo tecnológico y modernización, como se muestra a continuación.

Un dato muy revelador acerca de cómo se manifiesta la influencia negativa de las importaciones sobre la evolución de la industria láctea nacional, lo proporciona el excesivo peso relativo que tienen en la oferta industrial nacional los productos de menor valor añadido. Por ejemplo, la leche líquida para el consumo, que en 2019 supuso el 44% de la producción industrial, mientras que en Francia y Alemania dicho porcentaje fue del 13% y 14%, respectivamente, según EUROSTAT. ¿Cómo se puede explicar esta disparidad?

El peso excesivo de la leche líquida para el consumo en España se puede entender fácilmente si se tiene en cuenta que este tipo de producto industrial es uno de los más protegidos de la competencia exterior debido a que los costes de transacción (transporte, almacenamiento y conservación) son mucho mayores que los del resto de la gama de productos lácteos y en relación a su precio unitario de venta. Compárese simplemente, por ejemplo, el coste de transporte de un kilo de queso frente al de transportar los 10 kilos de la leche que normalmente requiere su producción.

En general, los costes de transacción protegen de la competencia exterior a este tipo de bienes de escaso valor añadido en mayor medida que a los más elaborados. Probablemente, este hecho ha favorecido que el peso de las importaciones de queso en España sea muy superior al de la leche líquida. Por ejemplo, en 2019, las importaciones de queso supusieron el 64% del total de productos lácteos importados, en toneladas equivalentes de leche, mientras que la leche manufacturada y vendida en pequeños envases para el consumo tan solo representó el 2,1%.

Para que la leche líquida orientada al consumo directo tuviera en España un peso relativo semejante al que tiene en Francia, por supuesto sin dejar de atender el consumo interior, la producción nacional de derivados lácteos más elaborados, debería aumentar un 34%, es decir, unos 2,5 millones de toneladas equivalentes de leche. A título especulativo, este importante volumen de productos lácteos no producidos, actualmente, puede interpretarse como una estimación del impacto negativo que tienen la competencia desigual de las importaciones sobre la producción industrial nacional. Es decir, las importaciones, al partir de unas condiciones muy ventajosas frente a la industria nacional están limitando la oferta de productos de mayor valor añadido a pesar de que, desde el punto de vista legal o regulatorio, la producción ya se haya liberalizado.

Esta influencia negativa se conjuga con las características expuestas de las explotaciones lecheras para dar pie, como se muestra a continuación, a algunas de las tendencias más preocupantes que se pueden identificar para el conjunto del sector lácteo español.

Teniendo en cuenta que, como ya se comentó, las granjas más pequeñas tienen un alto ritmo de cierres, y que la tasa de apertura de granjas grandes será normalmente mucho más lenta ya que entraña un elevado riesgo regulatorio (derivado de la regulación medio ambiental que condicionan tanto el establecimiento como el funcionamiento cotidiano de las explotaciones) y que exige fuertes inversiones, cuya recuperación depende esencialmente de la evolución del mercado lácteo nacional muy condicionado, como se ha visto, por las importaciones, la cuestión inmediata que se plantea es la siguiente: ¿Se podrá mantener de forma espontánea, sin regulación específica, el crecimiento de la producción de leche cruda y sus derivados industriales, en niveles que propicien una menor dependencia de las importaciones o un menor impacto negativo de las mismas?

Para responder a esta cuestión, es preciso tener en cuenta que el rendimiento de las granjas más grandes es casi siete veces el de las más pequeñas, de tal forma que se podría producir la misma cantidad de leche con muchas menos explotaciones ganaderas. Concretamente, con 5.745 granjas lecheras, equivalentes al 44% de las existentes en 2020. Desde luego, no es imaginable un escenario de este tipo, ni a corto ni a medio plazo, ya que exigiría cerrar muchas más de la mitad de las granjas actuales lo que, tanto por su coste económico como, sobre todo, social, parece inasumible. No obstante, estos datos proporcionan una evidencia de las tensiones que existen dentro del subsector ganadero que se concreta en una fuerte tendencia de sustitución de las granjas pequeñas por las más grandes hasta que la estructura de tamaños sea semejante a la de los países originarios de las importaciones, cuya competencia condiciona la demanda de materia prima de la industria láctea nacional, no solamente en cuanto al volumen de leche sino también en el precio al ganadero.

Como ya se apuntó, a nivel nacional o general, el impacto económico y social será mayor o menor en función de la velocidad con la que se materialice dicha tendencia en la que dominan los cierres de unidades de explotación sobre las aperturas de otras nuevas. Pero para evaluar su impacto sobre el sector lácteo, en particular, es preciso tener en cuenta que las granjas más pequeñas, que son las protagonistas de los cierres, están concentradas en la Cornisa Cantábrica, unas 7.998 que representan más del 87% del total de granjas de este tipo existentes en España en 2020, y que generan el 55% de la leche industrializada, por lo que su merma puede repercutir muy negativamente sobre el abastecimiento del grueso de la industria láctea que se localiza en ella, si no se sincronizan las pérdidas de producción derivadas de los cierres con las aportaciones de nuevas granjas de mayores dimensiones y más eficientes. De hecho, cada vez son más numerosas las empresas lácteas que se ven obligadas a ampliar su radio de recogida de leche cruda, mucho más allá de su ámbito fundacional, ante la desaparición de las explotaciones más próximas lo cual redunda en un mayor coste de recogida.

Obviamente, dejar al juego de las fuerzas del mercado la evolución de esta tendencia no parece lo más adecuado ya que la competencia desigual de las importaciones frente a la producción nacional tiende a debilitar a ésta y a ampliar la influencia de aquellas como ha demostrado la experiencia de los últimos lustros. Intervenir desde la Administración para frenar estas tendencias que amenazan el abastecimiento de leche cruda en condiciones adecuadas al mercado nacional requiere políticas estructurales. Ya que, asegurar el abastecimiento de leche con una estructura de explotaciones ganaderas tan dual como la descrita, pasa fundamentalmente por una profunda reforma ordenada de su base productiva según objetivos de producción y rendimientos mínimos que oriente a los productores en sus decisiones de inversión a medio y largo plazo. Sin duda, la eficacia de esta estrategia la garantizaría la estrecha colaboración entre todos los agentes implicados, ganaderos, industriales, comercializadores y, a imagen y semejanza del caso de Francia, donde recientemente se ha firmado un acuerdo de revisión de los contratos de suministro de leche cruda auspiciado por el mismo Estado apoyándose en el objetivo de salvar la soberanía alimentaria nacional para proteger el acuerdo frente a la intervención de las autoridades de la defensa de la competencia.

En nuestro caso, la Ley de la Cadena Alimentaria, a priori, puede ayudar a facilitar la relación entre la distribución y las empresas transformadoras ya que la información contable permite conocer los costes de producción industriales pero no parece nada claro que pueda ayudar a facilitar la relación entre explotaciones ganaderas y las empresas manufactureras. Esencialmente porque, dadas las grandes diferencias de rendimiento que existente entre las granjas, su dispersión geográfica y el hecho de que sean mayoritariamente familiares, conocer los costes de producción de leche cruda en cada situación parece una quimera. Lo lógico sería fijar unos precios mínimos para la leche en función del coste de los insumos de las granjas y de la evolución del precio de los productos derivados como se hace en EEUU desde hace muchas décadas. Y en función de los objetivos de producción y rendimientos mínimos pactados entre las partes con el aval de la Administración.