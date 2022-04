Los inevitables impuestos

Recientemente, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas, presentó, como todos los años, su Informe sobre el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, que ya va por su XXI edición, analizando la recaudación de las figuras tributarias de nuestro sistema tributario y, en concreto, de aquellos impuestos que nutren las arcas de las distintas autonomías, repasando, con todo detalle, la variada regulación y su tendencia, que las Comunidades aplican en aquellos aspectos sobre los que tienen capacidad de decisión. Un informe que, apoyado en diversos ejemplos, sirve para centrar el debate y obtener conclusiones razonadas sobre las diferencias de tributación que se dan en determinados impuestos en función de la residencia del contribuyente. Por su parte, los Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de Asturias, con base en este detallado informe, hemos analizado las diferencias de tributación de las distintas figuras tributarias entre los ciudadanos asturianos y nuestros vecinos de Galicia, Cantabria y Castilla y León, además de Madrid. De esa comparativa, resulta lo siguiente:

• Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y Actos Jurídicos Documentados (AJD): nuestros vecinos gravan más las operaciones por actos jurídicos documentados y, en algunos casos, por transmisiones patrimoniales onerosas.

• Sucesiones y Donaciones (ISD): a partir de un patrimonio de cierta cuantía, superamos a las CC AA colindantes y al resto de CC AA.

• Impuesto sobre el Patrimonio (IP) nos supera Cantabria y vamos por encima de Galicia y Castilla y León.

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): en rentas de hasta 45.000 se paga más en Asturias; a partir de esa cuantía nos supera Cantabria. En general, gravamos más las rentas que Galicia y Castilla y León.

En todos los impuestos la tributación de nuestra Comunidad supera con creces a la de Madrid.

De todo este estudio, lo primero que se concluye, examinando la recaudación de cada uno de los impuestos, es que el IRPF es el que más aporta al erario público: en el ejercicio 2021 ha batido el récord de recaudación cifrando unos ingresos que han sobrepasado los 94.000 millones de euros. Siguiendo con ese análisis, el impuesto que más se acerca al IRPF es el IVA, que ha recaudado en ese mismo ejercicio una cuantía superior a los 74.000 millones de euros y ya muy alejados de estas cifras tan significativas, vemos que el impuesto sobre sociedades (IS) no sobrepasa los 27.000 millones de euros y los Impuestos Especiales se acercan a los 20.000 millones. Es decir, el sustento recaudatorio del sistema tributario español descansa fundamentalmente sobre dos impuestos: uno directo, el IRPF y otro indirecto, el IVA.

Si nos fijamos en la recaudación que aportan a las arcas públicas los impuestos gestionados por las CC AA observamos cómo, en algunos casos, sus ingresos decaen o se estancan con el paso de los años, como le sucede a los impuestos sobre el patrimonio (IP) –impuesto casi desaparecido en la Unión Europea– y sobre sucesiones y donaciones (ISD): la presión sobre los mismos es más que evidente, no son tributos populares –aunque cuál lo es–. Así, el IP que llegó a recaudar en el ya olvidado ejercicio 2008, 2.360 millones de euros, en el ejercicio 2019 no superó los 1.355 millones de euros –hablamos, claro está de la recaudación de todas las CC AA–; su baja recaudación se explica por los cambios normativos que se han venido aplicando desde 2012: el mínimo exento –700.000 euros, que se aplica por defecto–, la exención por vivienda habitual –300.00 euros por contribuyente– o porque Comunidades como la de Madrid lo bonifica al 100 por 100. Todo ello indica que, si nadie lo remedia, estemos ante un tributo herido de muerte: mucha literatura y poca chicha recaudatoria. Con relación al ISD, su recaudación se ha mantenido constante durante los últimos años en una cifra que ronda los 2.500 millones de euros (2.531 en el año 2019), sustentada, sin duda, por la valoración de los inmuebles. El hecho de que su aportación a las arcas del Estado no se incremente tiene que ver con las distintas medidas adoptadas por las CC AA orientadas, en general, a rebajar la carga impositiva para las transmisiones por vía sucesoria o por donación cuando los beneficiarios son familiares cercanos al causante o del donante. La competencia a la baja entre autonomías y las múltiples reducciones y bonificaciones que se aplican disminuyen la eficacia recaudatoria de este impuesto y, quizás, su inspiración filosófica sobre su efecto sobre la igualdad de oportunidades; nada es eterno en los principios filosóficos de los tributos, lo constatamos día a día. No sucede así con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que, en sus dos modalidades (TPO y AJD), permitió a las autonomías recaudar en su conjunto, en el ejercicio 2019, la nada desdeñable cifra de 6.895 millones de euros por TPO y 2.429 millones de euros por AJD. Tal recaudación descansa sobre la recuperación del sector inmobiliario y el hecho de que muchas CC AA han incrementado sus tipos impositivos, quizás para compensar la pérdida de recaudación de otros impuestos más impopulares.

Todos estos datos y la comparativa entre las legislaciones de unas y otras Autonomías nos proporcionan la información necesaria para comprender la disparidad tributaria entre ellas, y constituyen el núcleo central del informe del REAF, siendo una aportación que los economistas hacemos para que el debate sobre el conglomerado tributario español sea lo más clarificador posible, evitando las confusiones interesadas.

Pero al hilo de todo ello, me gustaría reflexionar sobre la idea de que aunque este debate sobre la tributación es necesario –máxime cuando nuestras figuras tributarias se han mantenido cuasi constantes durante estos últimos años inspiradas en los retos de una economía del siglo XX– no debemos desviar la atención sobre los verdaderos desafíos que la economía española ha de afrontar en la actualidad, que no son otros que la globalización –ahora en entredicho–, la digitalización, el cambio climático –en el que la fiscalidad se asoma por momentos–, la productividad, el cambio del modelo económico y, coyunturalmente, el cómo abordar las secuelas de la pandemia, la inflación que nos amenaza y ahora los desajustes provocados por la maldita guerra de Ucrania.

El debate tributario, repito, aunque necesario, no debería tener un excesivo protagonismo; ha de estar en un segundo plano, gregario de los envites que tiene que afrontar la economía española en el futuro inmediato; lo fundamental, lo verdaderamente importante, es dirigir nuestros esfuerzos a cómo alcanzar una economía más productiva, más vanguardista, más redistributiva, de futuro, aun cuando tengamos siempre presente a los inevitables impuestos.