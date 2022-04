–¡Que tamos fuera, Rufino, la mascarilla nun ye obligatoria!

–Ya. Pero nun lo puedo remediar, Jose Luis.

–Escucha…

–Siéntome en peligru, tío.

–Tamos al aire libre, con distancia de sobra…

–¿Será el síndrome de la cara vacía?

–Non. Tu lo que tienes ye “el síndrome de quita y pon”.

–¿El qué, ho?

–Ente lo que diz la normativa y lo que manda Barbón…

–No sé, chico. Entro y salgo de los sitios, y nun entiendo na, Josín.

–Pues ta fácil d’entender.

–Sí, ho…

–Afuera no, Adentro sí pero no, si la lleves tú por respeto póngola yo, si toi consumiendo pónesla hasta qu’acabe yo, si vien otru y no la pon quítamosla los dos, y si yo nun la llevo y dasme dos besos doite una hostia.

–Ah.

–Pero tú tómate tiempu, Rufino.

–Ya, ya.

–Sin prisa, ¿oíste? Yo voi querete igual.

–Puf. Unos mirante mal si la lleves y otros si la quites.

–Na. Lo que tienes ye que recolocar tolos pensamientos irracionales.

–Siéntome inseguru, Jose Luis.

–Claro. Tas acostumbrau a vivir nun estao de distrés.

–¿De qué, ho?

–Y sigues cola alarma activada. Pero tienes que viajar, Rufino.

–¿Ónde, ho?

–Del mieu al amor.

–¿Cómo ye, ho?

–Tienes que pasar página, coño. Reaprender los placeres de la vida.

–¿Placeres?

–Sí, tío, la guapura d’una sonrisa que por fin podemos ver nos labios...

–Uf. Que me lo digas tú con esa cara gochu.

–...O el sentimientu de confort que nos embarga cuando recibimos un abrazu.

–Yo a ti nun te pido un abrazu, y más viendo los datos.

–¿Qué datos?

–La ocupación hospitalaria por covid, Josín, triplica la media del país.

–Ya. Pero nun podemos vivir atenazaos pol mieu. Disfruta del regalu.

–¿El qué?

–El regalo de la existencia. Qu’el fociqueru yá nos robó munchos besos.

–¿Cómo ye, ho?

-Que mis labios estrellaronse días y noches contra la tristeza muda de su tela.

–¡Meeeeee! Tas más guapu con bozal.

–¿Por?

–Cola boca tapada dices menos pijadas.

–Bah. A ti lo que que te pasa ye que tienes una personalidá fóbica.

–¡Mide les palabres, eh!

–Tas desquiciau, Rufino.

–Selo yo. ¿Qué quies que te diga? Unos díes más carilla, otros díes menos carilla…

–Relájate, ho.

–Perdona, eh. Tamos guapos. ¿Qué tendré yo?

–Na, ho. “El síndrome de quita y pon”.

