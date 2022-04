Pacifismo cómplice

Durante estas pasadas fiestas de pascua, he podido disfrutar de una lectura que tenía pendiente; estoy hablando de “Cordero negro, halcón gris”, obra de la escritora anglo-irlandesa Rebecca West. Se trata de un libro apabullante. En sus más de 1.200 páginas, West (seudónimo de la escritora, periodista y destacada “suffragette” Cecily Isabel Fairfield), relata su viaje durante las fiestas de pascua de 1937 al interior de la antigua Yugoslavia. Pero esta obra es mucho más que un libro de viajes al uso. Con una prosa brillante y una descripción de paisajes y personajes sencillamente maravillosa, la autora lleva a cabo un enorme trabajo de erudición, un auténtico ensayo histórico-filosófico sobre temas tan dispares como el origen de los totalitarismos, el arte bizantino, la decadente dinastía de los Habsburgo, la decisiva influencia de la religión en aquellos territorios, el alma de los distintos pueblos eslavos y la difícil coexistencia de todos ellos (croatas, bosnios, serbios, albaneses) en aquel mosaico que fue la Yugoslavia surgida tras la desintegración de los imperios Otomano y Austro-Húngaro al finalizar la I Guerra Mundial. Y así, en ese periplo de apenas tres semanas por los distintos territorios balcánicos que conformaban la antigua “Patria de los eslavos del sur”, como son Croacia, Dalmacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, el actual Kósovo, Macedonia y Montenegro, West nos da muchas de las claves para entender lo acaecido, apenas cincuenta años después de su viaje, en ese territorio balcánico tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la antigua Yugoslavia con la muerte de Tito. Hay, sin embargo, un capítulo del libro que me interesó especialmente por su íntima conexión con lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania y la postura de algunos de nuestros políticos en relación con la agresión rusa a su país vecino. Durante su periplo, West, junto con su esposo y un alto funcionario serbio de la administración yugoslava que los acompañó durante la mayor parte del viaje, realiza una visita al monte macedonio de Kaimaktsalan; un campo de batalla donde, en septiembre de 1916, el ejército serbio bajo el mando del príncipe Alejandro derrotó a las tropas alemanas y búlgaras, tras una sangrienta lucha. Y allí, sobre la tumba de miles de soldados de ambos bandos, la autora arremete contra lo que ella denomina “la postura amateur de buena parte del pensamiento moderno” y su ingenua creencia de que todas las guerras son innecesarias y que cualquier campo de batalla es un mero escenario de la estupidez humana. Sin embargo, hoy, al igual que hace cien años, hay causas dignas, objetivos por los que merece la pena luchar. Y aquel que coloca en un plano de igualdad la lucha del pueblo ucraniano por su libertad e independencia y la intolerable agresión del régimen ruso es, como mínimo, un ingenuo. Por ello, si alguna vez se llega a imponer la paz en el mundo será porque un gran número de hombres y mujeres tomaron las armas en defensa de la libertad y la democracia. Si algo nos ha mostrado la historia de la humanidad es que la no resistencia nunca paraliza al agresor.

Vaya por delante que la autora fue una destacada representante de la “izquierda” británica de entreguerras, defensora del Frente Popular y del gobierno republicano durante la guerra civil española, junto a otros muchos intelectuales y activistas de la época como John Cornford, o los poetas Wystan Hugh Auden y, mi admirado, Stephen Spender. Sin embargo, en las fechas en que se realizó el viaje, abril de 1937, España se desangraba en una guerra fratricida, los regímenes totalitarios italiano y alemán estaban desestabilizando Europa y el mundo se dirigía inexorablemente a una nueva contienda, ante la inoperancia de las potencias democráticas. Por ello, muchos de aquellos intelectuales, incluida Rebecca West, habían abandonado ya sus posturas antimilitaristas de antaño y postulaban un rearme y una actitud claramente beligerante frente a los regímenes totalitarios europeos. Lo cierto es que todos estos alevines de la izquierda de nuestro país, con su pacifismo naif y su antimilitarismo de Kindergarten, me traen a la memoria la postura de aquel efímero líder del laborismo, Michael Foot, que en el clímax de la guerra fría propugnó un “desarme unilateral” del Reino Unido, en un programa electoral que fue calificado por su correligionario Gerald Kauffman como “la nota de suicidio más larga de la historia”. Por cierto, años después, un desertor ruso destapó que el “pacifista” Foot estuvo, durante toda la década de los años 60, a sueldo de aquella KGB en la que un jovencísimo Vladimir Vladimirovich Putin iniciaba su carrera como agente. En todo caso, las reflexiones de la autora deberían ser tenidas en cuenta por todos esos políticos y líderes de opinión que, aquí y ahora, defienden un alto al fuego “sin condiciones” para ninguno de los bandos, manteniendo una exquisita equidistancia entre agresor y agredido; entre otras razones porque, apenas dos años después de aquel viaje, la Alemania nazi invadía su vecina Polonia y sumía, por segunda vez en apenas veinte años, al Viejo Continente en la oscuridad. A otros, por el contrario, su mensaje, casi ochenta años después de ser escrito, nos llega alto y claro.