Secretos de Estado

¿Para qué sirve un espía? Muy sencillo: para espiar. Los servicios secretos oficiales tienen como fin último la detección de cualquier amenaza contra la seguridad del Estado y para ello se sirven de cualquier medio sofisticado, sea un zapatófono al modo de Anacleto o un sistema de escuchas telefónicas de última generación con nombre de corcel alado.

No entiende uno el revuelo en el gallinero político a cuenta del pinchazo de los móviles de, al parecer, dieciocho líderes independentistas vinculados a los altercados callejeros en Cataluña en la precampaña de las elecciones generales del 10-N. ¿Cómo no se va a realizar un seguimiento exhaustivo de los movimientos y contactos de unos elementos dispuestos a subvertir el orden constitucional? Más bien al contrario, habría que aplaudir una intervención que puede suponer la obtención de datos que permitan llevar a los responsables de la algarada ante la Justicia.

Otra cosa es la chapucería que en ocasiones ha sido proverbial en el historial reciente del CNI. Se presupone que los servicios de inteligencia se manejan de acuerdo a su apellido. O sea, que sus empleados son gente preparada, aguda y sagaz; no cretinos al estilo de Mortadelo y Filemón. Para ser espía no hace falta ser ruso o de la CIA, vestir gabardina y gafas oscuras o derrapar en las curvas mientras te persiguen porque has robado un microfilm con secretos nucleares a una superpotencia extranjera.

Por otra parte, disponer de una comisión política de secretos es una contradicción en términos: cuando los secretos se comunican, dejan automáticamente de serlo. Y si entre los receptores de la información hay profesionales de obtener beneficio interesado de lo oculto, la citada comisión se convierte en la tómbola de los hermanos Cachichi. Convengamos que un secreto de Estado no se puede jalear como si fuera la rifa de una muñeca chochona.