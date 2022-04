Plan Feijóo y el “chocolate del loro”

El nuevo líder del PP ha propuesto su “plan anticrisis” –rechazado por el Gobierno– que consiste en una ayuda directa de 300 euros a familias vulnerables, además de la bajada del IRPF a rentas inferiores a los 40.000 euros y una rebaja del IVA de la luz y gas al 4% de modo temporal. A mi entender, son medidas en la buena dirección, pero muy escasas pues no resuelven los problemas estructurales. Es por eso que las complementaría –de modo permanente– con bajadas en el Impuesto de Sociedades al nivel de Irlanda y la supresión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, para activar la economía y captar capital exterior. Cambiar la ayuda directa a la vulnerabilidad por un triple de ayuda justificando un trabajo. También, un impuesto negativo sobre la renta a las empresas productivas para recoger desempleados y jóvenes para capacitarlos, así como deflactar en el IRPF y rebaja del IVA generalizada para reactivar el consumo interno y el turismo. Un enfatizado no a la guerra al ahorro. Un control férreo de los Fondos europeos para que no vayan al saco sin fondo. Y por supuesto, trabajar en la concienciación social de la delicadísima situación del país. Y a medio plazo, la demolición de la sobrerregulación del mercado español, un proyecto de gestión híbrida de interés general, reformas necesarias para volver a la consolidación fiscal y un “plan de recuperación de soberanía” orientado a la energía, la alimentación y a la reindustrialización. Pero estas medidas no tienen sustento práctico sino se aplica un recorte drástico a la hiperinflación de gasto público improductivo: la suma de los “chocolates del loro”. Este país lleva ya demasiados años sin mirar de frente los problemas, sin coger el toro por los cuernos. Las ayudas misericordiosas de Europa han conseguido que algunos se dediquen mucho más a buscar su chocolate en la limosna europea que a ayudar a hacer las cosas para dar a España lo que necesite. Chocolate del loro, cacatúa o papagayo son innumerables, pero sirva una paleta de ejemplos. Las veinte administraciones con sus disfuncionales burocracias, educaciones y sanidades diferenciadas, impuestos propios y duplicidades, provocan un desajuste económico que algunos economistas cifran en 100.000 millones: gigantescos loros triperos. 158 millones para publicidad institucional. Mas de 36.000 coches oficiales: la gloriosa flota de coches más grande del mundo; 169 millones de euros en coches este mismo año. La enseñanza concertada está en peligro de extinción a pesar de que su coste medio sea un 40% menor que la pública. Las nóminas de los políticos españoles, que se comen dos tercios de lo recaudado fiscalmente, es cuatro veces más amplia que en Alemania. El Hospital de Alzira, ejemplo de hospital público gestionado de forma privada durante veinte años, con las mejores ratios de satisfacción del paciente y de eficacia económica, pasa a cien por cien pública por decisión del actual gobierno valenciano y, en un año, los días de espera se multiplica por cien y el coste por cama se multiplica por dos. La lista de chocolates del loro daría para una enciclopedia. En lo que llevamos de siglo más de 700.000 nuevos salarios públicos para atender el aumento de burocracia con un coste de 22.000 millones al año, y no precisamente en sanidad que, por desgracia, el estimado personal escasea. 164 millones al cine español que no ve nadie. 100 millones anuales en subvenciones a televisiones privadas. 1.100 millones para los medios de comunicación de titularidad pública que no tienen sentido en el mundo audiovisual actual. 50 millones al año en agua embotellada para la Administración Pública. Tres millones para la traducción de películas al catalán. Mas de un millón de euros para “mujeres, café y clima”. Millones para la digitalización en Cuba. El “cheque-voto” para que los jóvenes lo gasten en videojuegos. Los programas de cooperación internacional sin trazabilidad. Presupuestos triplicados. Aeropuertos que han tenido cuatro pasajeros en un mes. Proyectos faraónicos. Instalaciones industriales fantasmas. Túneles sin finalidad. Museos cerrados. Centros de Interpretación abandonados. Manadas de dinero para corporaciones, fundaciones, observatorios, asociaciones, asesores, carguitos, regalías, dádivas, clientelas, bonos por aquí y por allá. No hay país en la Unión que pueda soportar el lastre de este modelo de Estado. Lo que necesitamos son hospitales, más industria, más investigación y menos “chocolate del loro”, que hay que ver lo que como el pajarraco.