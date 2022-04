Soy europeo. Soy polaco. Estoy con Ucrania. En los últimos años viajo cada vez menos a Polonia, lo que me ha permitido ver la situación actual con cierta perspectiva, pero tampoco con la suficiente lejanía para poder olvidarme de la experiencia vital de haber crecido y criado en un país ligado a los fuertes brazos de “ruskiy mir”. Las primeras noticias sobre las tropas rusas que se amontonaban cerca de la frontera con Ucrania me pillaron en Francia. Cuando comenzó la guerra yo ya estaba en España. La información sobre deflagración bélica no me sorprendió, al contrario que para la mayoría de los habitantes de la Europa del Oeste. Tampoco me sorprendió la escalada de crueldad y bestialidad de los soldados rusos en Bucha, Mariupol y en docenas de otros lugares de Ucrania. Las tropas rusas ya se habían comportado de esta manera en Allepo y en Grozny. Fue con ese modus operandi como los rusos habían “liberado” Polonia en la Segunda Guerra Mundial. De esta manera siempre han hecho la guerra, con saqueo, violación y asesinatos masivos.

En este caso, el ensañamiento y la destrucción de todo a su paso no es un incidente intrínseco e inexorable a todas las guerras. Pero sí para el modo ruso. Esa es la forma habitual de desempeñar sus operaciones de guerra y un motivo de orgullo que siempre ha sido recompensado por las autoridades rusas. No es ninguna casualidad que los soldados responsables de la masacre de Bucha hayan sido recientemente condecorados como héroes. Así es Rusia. Así son los rusos. Siempre han sido así y así seguirán siendo.

Desafortunadamente, es muy ingenuo creer que esta guerra es culpa exclusiva de Putin, quien ha manipulado al pueblo ruso y lo ha empujado a una guerra que nadie quería. Putin, con sus fobias y sus obsesiones, son sus acciones agresivas y despiadadas, tanto en el ámbito internacional como el que ejerce hacia sus propios conciudadanos, son, lamentablemente, Rusia. Es, en pocas palabras, el modo de actuar ruso, modo en el que el uso de la fuerza brutal y el miedo reemplazan a la autoridad. Lo que parecía inimaginable para la mayoría de los europeos que fueron duramente golpeados en el siglo pasado, tanto por las guerras mundiales como por la oscuridad del totalitarismo comunista, se ha convertido hoy en un hecho real: otra guerra.

Rusia no ha atacado solo a Ucrania, nos ha atacado a todos. Ha desafiado a toda Europa, a todo el mundo democrático. Y, aunque el estallido de la guerra en Ucrania no ha sido una sorpresa para mí, la actitud de los ucranianos y el transcurso de la guerra sin duda ninguna sí que lo han sido. Para mí hubiera sido probable la repetición de aquel escenario del 2014, cuando los rusos ocuparon la Crimea y los territorios del este de Ucrania. Una guerra corta y que nos llevó a todos a un hecho consumado: querían ocupar parte de un estado soberano, lo hicieron y ¿qué les íbamos a hacer? Llegaron entonces sanciones menores, pero solo por un corto plazo y luego la práctica plena aceptación de lo que había ocurrido. De hecho, fue inmediatamente después de la anexión de la Crimea, cuando se lanzó el proyecto NordStream2. Una indiferencia miope que hizo a Rusia ser aún más insolente y que la envalentono.

“Pero, después de todo… Ucrania está muy lejos, ... probablemente ni siquiera sea Europa, ... es casi Rusia. Esto no nos concierne”: Opiniones similares he escuchado aquí, en España, justo después de que comenzara la guerra. Y también cosas como: “Allí siempre pasa algo”. Pero sí, sí que nos conciernen. No está pasando allí. Está pasando aquí y ahora. Está pasando en todas partes: el aumento de los precios de los carburantes, la energía, los fertilizantes, los alimentos, etc., esto nos afecta a todos, incluso a países como España, que no dependen directamente de las materias primas de Rusia.

Particularmente: ¿Qué he aprendido yo en las últimas semanas? Pues un gran respeto por Ucrania y por los ucranianos. Y lo digo como un ciudadano polaco, cuyas relaciones con la vecina Ucrania nunca han sido fáciles. Las mutuas reivindicaciones históricas, el recuerdo aún vivo de los asesinatos masivos cometidos por los ucranianos contra los polacos en Volhynia (Wołyń), las atrocidades durante las luchas con las guerrillas ucranianas justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, y el hecho de que grandes áreas de la actual Ucrania son antiguas tierras natales de polacos, no facilitaban la mejor de las relaciones mutuas. Pero la aversión y el desprecio difícilmente disimulados por los ucranianos y por Ucrania fueron reemplazados por la extraordinaria apertura de todos los polacos que, desde el comienzo de esta guerra, han aceptado en sus propias casas a más de 2,5 millones de ciudadanos ucranianos. Una cifra de exiliados mucho mayor que el número de personas que llegaron a toda Europa durante la crisis migratoria del 2015.

Espero que, en nuestro caso, los viejos prejuicios sean cosa del pasado y la excepcional actitud mostrada por los polacos ahora mismo no sea un episodio aislado ante la amenaza rusa, sino un cambio de actitud permanente.

Todos los ciudadanos de la Unión Europea deberíamos mostrar el mismo respeto, apoyo y ofrecer toda la ayuda posible a Ucrania y a los ucranianos. Porque los ucranianos no están luchando solo por ellos mismos, sino que luchan también por nosotros. Gracias a ellos tenemos la única oportunidad de evitar que el depredador ruso ataque a su próxima víctima. No nos olvidemos de Ucrania. No dejemos que esta guerra nos sea indiferente y que con el tiempo se convierta en una noticia con cada vez espacio más breve en la televisión. No dejemos tampoco que nuestros políticos lo olviden. No permitamos que sucumban a las ilusiones rusas una vez más, y no olvidemos que esa sombría broma de Putin, la de “Rusia no termina en ninguna parte” es una característica inherente a ese país. Si juntos con Ucrania no detenemos a esta Rusia sedienta de sangre, pronto llamará a nuestras puertas con un saquear, violar, asesinar y destruir.