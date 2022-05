Los apuros del Gobierno

El Círculo de Economía de Barcelona, una institución ejemplar de la sociedad civil catalana y cantera de dirigentes políticos, celebrará en los próximos días su clásica reunión anual con el objetivo, fiel a su espíritu europeísta, de debatir sobre la conveniencia de grandes pactos para tratar de caminar unidos y sobre seguro en los tiempos de incertidumbre que vivimos. Allí estarán Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, cuya presencia se espera con lógica expectación. Las crisis suelen provocar situaciones de tensión y conflicto, que los políticos procuran reducir o, por el contrario, se dedican a azuzar. Y esto es lo que en realidad sucede en España.

La votación del Plan de medidas económicas y sociales aprobado por el gobierno no nos ha permitido comprobar si es posible un acuerdo nacional frente a las dificultades surgidas de la pandemia y la guerra de Ucrania. O, más bien, hemos confirmado que por el momento es imposible. Sea por la rigidez de los partidos, los compromisos adquiridos o la pugna por el poder, los españoles nos vemos obligados a elegir entre un gobierno de izquierdas o uno de derechas. La opción de un consenso entre el PSOE y el PP ha sido previamente excluida. El esfuerzo del Círculo de Economía parece inútil. Los partidos no atienden el deseo de que se entiendan expresado por la opinión pública. El resultado es que la política nacional se encuentra semibloqueada, sin capacidad para hacer las reformas tan necesarias y tanto tiempo demoradas. España afronta la que se ha calificado como la peor crisis del siglo con el mayor grado de polarización política desde la Guerra Civil. Diríase que hemos olvidado las lecciones de la Transición.

El panorama no hace concesiones al optimismo. Pedro Sánchez se aferra a una coalición discordante y una mayoría parlamentaria deshilachada. La posición de las dos fuerzas políticas que forman el gobierno es contradictoria en asuntos de máxima importancia y el voto de sus socios en el Congreso se ha vuelto impredecible. El Ejecutivo ha obtenido la aprobación de los decretos de la reforma laboral y del Plan anticrisis por la mínima, en votaciones al límite, gracias al apoyo de grupos distintos en cada caso. Su aliado preferente, Esquerra Republicana, ha votado contra ambas leyes. Las minorías nacionalistas admiten que la alarma preventiva ante el peligro de Vox ya no funciona y han elevado el tono de sus advertencias al Gobierno. Comienza otra batalla electoral y el Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria que garantice su estabilidad.

El suelo tiembla bajo los pies de Pedro Sánchez. La legislatura puede terminar de cualquier manera y la reelección está en el aire. El clima político no es favorable a los partidos del gobierno. El PSOE no ha podido festejar una victoria en ninguna de las cuatro elecciones autonómicas celebradas después de las últimas generales. En Galicia y el País Vasco quedó en tercer lugar. Lo mismo ocurrió en Madrid y en Castilla y León salió también derrotado, comunidades las dos donde había sido el partido más votado en las elecciones regionales de 2019. En las andaluzas de junio, las encuestas pronostican un triunfo claro del PP, que podría recibir una transferencia cuantiosa de votos procedentes de la izquierda hasta rondar la mayoría absoluta, dando la vuelta a la mayoría lograda por los socialistas hace cuatro años. La izquierda no nacionalista del PSOE pierde apoyo electoral, debilitada por sus divisiones, la falta de definición y de un liderazgo integrador, a la espera de Yolanda Díaz. Por el contrario, los partidos de la derecha se han fortalecido. El PP, de la mano de Feijóo, es el principal beneficiario de la previsible disolución de Ciudadanos, ha anulado la desventaja con el PSOE y está en condiciones de ganar las próximas elecciones y gobernar, escoltado por Vox, cuyo caudal electoral se mantiene firme, pero a la vez ofrece algún síntoma de haberse estancado.

A Pedro Sánchez el agua le está llegando al cuello. La anunciada recuperación económica no llega y los ciudadanos reciben muy escépticos el tramo final de la legislatura. El resultado de las elecciones andaluzas podría acelerar la dinámica política y marcar un punto de inflexión en el devenir de los acontecimientos. Quizá entonces Pedro Sánchez se sienta liberado del temor a perder la protección de sus socios y decida arriesgar su suerte en una jugada. Su instinto de supervivencia, utilizando el comodín de Feijóo, está acreditado.