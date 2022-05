Burlador burlado, espía espiado

El espía es ahora el espiado; el burlador se ve burlado, Juan Tenorio de la política atlántica al que Pegasus le ha extraído del móvil hasta la contraseña del Netflix, cuando no secretos de Estado y conversaciones privadas de vaya usted a saber qué relevancia y calado. El ministro de la Presidencia anunció ayer de forma sorpresiva y en fiesta de guardar que los móviles del presidente del Gobierno y de la titular de Defensa, habían sido infectados por el programa Pegasus, esa malévola creación informática israelí que te cuelan en el celular y te arma un estropicio.

Los piratas que se colaron ¡hace un año! en el teléfono de Sánchez y Robles se llevaron 2,6 gigas de información personal del Presidente y 9 megas del enganche de la jefa del CNI. Según el Gobierno, el ataque es “externo”. O sea, que no han sido los servicios secretos españoles, los que compraron Pegasus por seis millones de euros, los que están espiando al jefe del Ejecutivo y su tropa. No aclaran si el ataque, de fuera, es de fuera del Gobierno, de fuera del país o de fuera de la OTAN. O sea, que no ha sido Anacleto sino el Superagente 86. O Putin o un hacker chino al servicio del régimen de Pekín.

La ministra de Defensa, la semana pasada supuesta ordenante de las escuchas, ayer mismo víctima de la intrusión telefónica, queda en esta comedia de tintes trágicos como la despechada Tisbea del Burlador de Sevilla: “Yo soy la que hacía siempre / de los hombres burla tanta / que siempre las que hacen burla / vienen a quedar burladas”. Lo dicho, un drama barroco que ha cambiado la noche de difuntos por las celebraciones madrileñas del 2 de mayo. Mira que les gusta a los socialistas robarle titulares a Ayuso…